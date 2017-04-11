С 1 апреля холдинг «КазАгро» финансирует аграриев по всем видам культур. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Холдинг «КазАгро» Айгуль Мухамадиева на брифинге Службы центральных коммуникаций.

«Механизм кредитования в этом году синхронизирован с государственной программой развития агропромышленного комплекса на 2017-2022 годы и акцентирован на диверсификации посевных площадей. Для этого до 1 апреля текущего года в первоочередном порядке осуществлялся прием заявок и финансирование по 11 приоритетным культурам: подсолнечник, рапс, лен, соя, ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес, картофель», - сказала Мухамадиева.

По ее словам, с 1 апреля прием заявок и финансирование осуществляется по всем видам сельскохозяйственных культур. Деньги из бюджета поступили напрямую в «Аграрную кредитную корпорацию» и финансирование ведется по трем направлениям. Это фондирование банков второго уровня для выдачи кредитов с конечной ставкой для заемщиков 5 процентов годовых, фондирование кредитных товариществ, региональных инвестиционных центров, микрофинансовых организаций для выдачи кредитов с конечной ставкой для сельхозтоваропроизводителей 6 процентов годовых.

Кроме того, осуществляется прямое кредитование «Аграрной кредитной корпорацией» сельхозтоваропроизводителей под гарантию банка второго уровня под 2 процента годовых, что с учетом стоимости гарантии банка составит порядка 6 процентов годовых.