С 2020 года гарантированный трансферт в бюджет РК зафиксируют в тенге

С 2020 года гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге, передает МИА "Казинформ".

Об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов на парламентских слушаниях на тему «Сбалансированный и прозрачный бюджет - залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны».

«В целях сбережения нефтяных поступлений для будущего поколения, начиная с 2020 года, гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге. При этом, для плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет снижен поэтапно: в 2018 году - 2 трлн 600 млрд тенге; в 2019 году - 2 трлн 300 млрд тенге; в 2020 году и последующие годы - 2 трлн тенге», - сказал Б.Султанов.

Кроме того, министр сообщил, что в среднесрочной перспективе планируется снижение дефицита бюджета до 1% к ВВП, что позволит снизить зависимость экономики страны от внешних факторов и нагрузки на бюджет по обслуживанию правительственного долга. При этом, также ведется политика снижения нефтяного дефицита до 7% к ВВП, то есть снижение зависимости республиканского бюджета от нефтяных «инъекций». Пересмотр политики нефтяного дефицита позволит обеспечить сбережение нефтяных поступлений.