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С 2020 года гарантированный трансферт в бюджет РК зафиксируют в тенге

17.03.2017 12:10   628   0
С 2020 года гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге, передает МИА "Казинформ".
 
Об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов на парламентских слушаниях на тему «Сбалансированный и прозрачный бюджет - залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны».
 
«В целях сбережения нефтяных поступлений для будущего поколения, начиная с 2020 года, гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге. При этом, для плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет снижен поэтапно: в 2018 году - 2 трлн 600 млрд тенге; в 2019 году - 2 трлн 300 млрд тенге; в 2020 году и последующие годы - 2 трлн тенге», - сказал Б.Султанов.
 
Кроме того, министр сообщил, что в среднесрочной перспективе планируется снижение дефицита бюджета до 1% к ВВП, что позволит снизить зависимость экономики страны от внешних факторов и нагрузки на бюджет по обслуживанию правительственного долга. При этом, также ведется политика снижения нефтяного дефицита до 7% к ВВП, то есть снижение зависимости республиканского бюджета от нефтяных «инъекций». Пересмотр политики нефтяного дефицита позволит обеспечить сбережение нефтяных поступлений.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

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  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

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Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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