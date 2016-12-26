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Сделку ЕНПФ в 5 млрд тенге расследует ДКНБ Алматы

26.12.2016 16:39   5460   0

Департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело по факту приобретения Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) облигаций ТОО «Бузгул Аурум».

«ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи. Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель - ЕНПФ. Сумма сделки 5 млрд тенге, то есть ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, который осуществляет Национальный банк, не имеет. Уголовное дело возбуждено следственным управлением ДКНБ Алматы», - сказал директор департамента защиты прав потребителей и внешних коммуникаций Александр Терентьев.

Он отметил, что все следственные мероприятия проводятся ДКНБ, а Нацбанк оказывает им содействие.

Дневная сессия: тенге незначительно окреп...
Торги парой тенге/доллар по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 26 декабря закрылись на уровне 332,50​. По сравнению с итогами ут...

«Совместными усилиями осуществляется проверка, что повлияло на эту сделку, как была проведена и т.д.», - отметил он.

Как сообщалось, с 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, отметили в Нацбанке.

Дневная сессия: тенге незначительно окреп

Напомним, ранее ЕНПФ опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».  

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