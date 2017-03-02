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Snap в рамках IPO установила цену продажи акций на уровне $17

02.03.2017 09:33   689   0

Snap установила цену продажи своих акций в рамках IPO на уровне $17 за штуку. Ранее заявленный ориентировочный диапазон компании - $14-16. Официальный прайсинг ожидается позднее. Торги акциями компании на NYSE начнутся завтра, их тикер – SNAP. В ходе IPO на рынок выйдут 200 млн акций.

Учитывая предполагаемую установленную цену, капитализация компании, владеющей мессенджером с исчезающими сообщениями Snapchat, составит $24 млрд. При такой оценке, IPO Snap станет крупнейшим в США со времен размещения Alibaba Group Holding Ltd. в 2014 (данные Dealogic).

Торги акциями компании на NYSE начнутся в четверг под тикером "SNAP". Покупка этих акций не будет сопровождаться получением прав голоса – контроль над компанией останется в руках вложивших в нее средства ранее и ее руководства.

Есть опасения, что другие технологические компании при выходе на рынок последуют примеру Snap, заявил глава консультативного комитета по вопросам инвестиций при Комиссии по ценным бумагам и биржам США Курт Шахт. В представленных регулятору 27 февраля документах компания заявляла, что будет предоставлять новым инвесторам всю ту же информацию, что и владельцам других классов акций, включая гендиректора Эвана Шпигеля. Однако компания оговорила право задерживать предоставление этой информации на срок до четырех суток.

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Аналитики прогнозируют рост акциям Snap даже несмотря на очевидные проблемы компании. Рынок благостно относится к IPO в сфере технологий, вне зависимости от текущего состояния дел. Акции технологических компаний, ставших публичными в 2016 году, торгуются в среднем на 90% процентов выше цены размещения. Всего две технологические компании из 14, прошедших через процедуру IPO в 2016 году, торгуются ниже первоначальной стоимости.

Доходы Snapchat в 2015 году составили $52 млн, в 2016 году $350 млн, а в 2017 году ожидается сумма в $1 млрд, следует из презентации компании. Мессенджером ежедневно пользуются 158 млн пользователей.

Более 98% доходов приходятся на рекламу: рынок цифровой рекламы в 2016 году составил $195 млрд, а в 2020 году может вырасти до $335 млрд. Причем на рекламу в мобильных приложениях будет приходиться 73,7% от общего количества, тогда как сейчас всего лишь 55,84%.

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