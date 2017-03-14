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S&P: Банковский сектор Казахстана нуждается в тщательной «расчистке» балансов

14.03.2017 09:00   2461   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Казахстанским банкам предстоит пережить еще один непростой год, поскольку они будут осуществлять операционную деятельность в условиях умеренных темпов роста ВВП, волатильного курса тенге и низких цен на сырьевые товары, что негативно повлияет на перспективы роста банковского сектора, показатели прибыльности и качества активов, считает S&P Global Ratings.  Текущую ситуацию отражают «Негативные» прогнозы по рейтингам большинства казахстанских банков.

По мнению агентства, ключевым недостатком банковской системы Казахстана остается чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. Приведенные в официальной статистике показатели проблемных кредитов по существу не отражают реальной ситуации: S&P Global Ratings полагает, что их доля (включая реструктурированные кредиты) может достигать 25-30% совокупных кредитов банковской системы. Это обусловлено по-прежнему значительным объемом проблемных кредитов, выданных в предыдущий период, на уровне банковской системы и возможным ухудшением качества активов вследствие политики агрессивного роста кредитования и недостаточно жестких стандартов андеррайтинга, применяемой некоторыми участниками рынка в последнее время.

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Утренняя сессия: тенге слабеет

Ситуация в банковском секторе не стабилизируется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы. В настоящее время руководство страны обсуждает вопрос о возможном предоставлении банковскому сектору 2 трлн тенге, которые будут направлены на сокращение объема проблемных кредитов, однако, по всей видимости, только в крупных, наиболее системно значимых банках. Предстоящие стресс-тестирование и анализ качества активов, которые будут проведены Национальным банком Республики Казахстан, могут выявить скрытые проблемные кредиты в некоторых банках и определить возможные потребности в формировании дополнительных резервов и в капитале. Однако генерирование достаточных показателей рентабельности, скорректированных с учетом рисков, на протяжении всего цикла остается одной из наиболее труднодостижимых задач для большинства казахстанских банков, и их характеристики кредитоспособности и стабильность по-прежнему зависят от способности и готовности собственников финансировать рост банковского бизнеса за счет вливаний капитала.

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S&P прогнозирует неравномерное распределение ликвидности и фондирования по банковскому сектору Казахстана в 2017 г. При этом большие объемы ликвидности получат более крупные банки или банки, которые, по мнению участников рынка, являются более надежными, чем небольшие финансовые организации или банки, подверженные более высокому риску, уверены аналитики агентства. Прогнозы 12 из 18 банков, имеющих рейтинги S&P Global Ratings являются «Негативными» или помещенными в список CreditWatch с негативными ожиданиями, что отражает бóльшую вероятность негативных рейтинговых действий по сравнению с позитивными.

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  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    76

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    20

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    615

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    143

Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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