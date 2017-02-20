S&P подтвердил рейтинг АО ДБ «Альфа-Банк»

16 февраля 2017 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО ДБ «Альфа-Банк» на уровне «BB-» со «стабильным прогнозом».

3 ноября 2016 года S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО ДБ «Альфа-Банк» с «B+» с «негативным» прогнозом до «BB-» со «стабильным прогнозом». Рейтинг по национальной шкале повышен с «kzBBB-» до «kzA-». Кроме того, подтвержден краткосрочный рейтинг банка на уровне «B».

Основными факторами, влияющими на уровень рейтингов АО ДБ «Альфа-Банк», S&P считает ограниченную склонность к риску благодаря взвешенному подходу к росту, высокий запас ликвидности и стабильно высокий уровень прибыли за прошлые годы. Кроме того, являясь частью АВН Holdings S.A (ABHH), банк имеет возможность использовать современные операционные системы и практики риск-менеджмента российского Альфа-Банка. S&P полагает, что банк имеет стабильно высокий уровень прибыльности, превышающий показатели сопоставимых банков, и в ближайшие 12-18 месяцев финансовый профиль банка сохранит свою устойчивость.

Справка

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АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A. (ABHH). ABHH – частная холдинговая компания с головным офисом в Люксембурге, с инвестициями в ряде банковских групп в Нидерландах, России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.