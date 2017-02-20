Казинвестбанк отозвал рейтинг S&P на уровне «дефолт»

17 февраля 2017 г. S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО «Казинвестбанк» на уровне «D/D».

Кроме того, агентство подтвердило рейтинг банка «D» по национальной шкале, а также рейтинги приоритетных необеспеченных и субординированных облигаций Казинвестбанка на уровне «D».

2 февраля 2017 г. временная администрация Казинвестбанка запросила отзыв всех рейтингов банка. Как следствие, S&P подтвердил рейтинги банка на уровне «D/D» («дефолт»).

Вслед за этим S&P Global Ratings отозвал все рейтинги по просьбе временной администрации Казинвестбанка, которая была введена НБ РК для проведения процедуры ликвидации банка.

Агентство подтвердило все рейтинги банка на уровне «D», поскольку, лицензия Казинвестбанка была отозвана НБ РК 27 декабря 2016 г. На взгляд S&P, эта мера регулятора вызвана тем, что Казинвестбанк в настоящее время не способен исполнять финансовые обязательства перед контрагентами согласно условиям договоров.