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S&P: Прогноз по рейтингам АО «Зерновая страховая компания» пересмотрен вследствие дефолта Delta Bank

27.03.2017 10:00   1053   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам казахстанского АО «Зерновая страховая компания» с «Позитивного» на «Развивающийся» вследствие риска, обусловленного дефолтом АО «Delta Bank» и подтвердило кредитный рейтинг компании «В» и ее рейтинг по национальной шкале «kzBB+».

Пересмотр прогноза по рейтингам отражает вероятность того, что трудности, связанные с бизнесом акционера АО «Зерновая страховая компания», могут оказать негативное влияние на показатели капитализации или финансовые результаты компании.

«Насколько мы понимаем, АО «Delta Bank», допустившее дефолт и АО «Зерновая страховая компания» контролирует один акционер — Нурлан Тлеубаев. Принимая во внимание текущие финансовые трудности в принадлежащих Нурлану Тлеубаеву компаниях, мы не можем исключить возможности негативного влияния этих трудностей на деятельность АО «Зерновая страховая компания». Вместе с тем мы отмечаем, что позитивное влияние на рейтинг АО «Зерновая страховая компания» оказывают показатели достаточности капитала компании и режим регулирования, который может защитить компанию от негативного вмешательства со стороны акционеров», - говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

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В то же время на долю проблемного АО «Delta Bank» приходится всего 9% инвестированных активов АО «Зерновая страховая компания», или 12% совокупного собственного капитала, по состоянию на 31 декабря 2016 года. В настоящее время по этим активам не были признаны убытки, но в случае их возникновения, по оценкам рейтингового агентства, они не окажут значительного негативного влияния на профиль финансовых рисков компании. Вместе агентство отметило, что, учитывая неопределенность относительно дальнейшего положения компаний Нурлана Тлеубаева и существующие финансовые трудности в них, нельзя исключать возможности прямого или опосредованного негативного влияния этих факторов на деятельность АО «Зерновая страховая компания».

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Вместе с тем, S&P отмечает, что позитивное влияние на рейтинг АО «Зерновая страховая компания» оказывают показатели достаточности капитала компании и режим регулирования, который может защитить компанию от негативного вмешательства со стороны акционеров. В базовом сценарии S&P ожидается, что основные рейтинговые факторы останутся сбалансированными в ближайшие 12 месяцев, и агентство будет и в дальнейшем отмечать позитивные изменения в системе управления рисками компании.

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Подтверждение рейтингов отражает оценку рейтингового агентства профиля бизнес-рисков АО «Зерновая страховая компания» как «в значительной степени чувствительного к воздействию рыночных факторов» и нашу оценку профиля финансовых рисков как «слабого».

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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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