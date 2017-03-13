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S&P: Рейтинги Казахстана подтверждены на уровне «BBB-/A-3», прогноз «негативный»

13.03.2017 09:26   1532   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» и «A-3». Агентство также подтвердили рейтинги Казахстана по национальной шкале «kzAA». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «негативный».

​Позитивное влияние на рейтинги Республики Казахстан, в первую очередь, оказывают сильные показатели баланса, обусловленные профицитом бюджета в период высоких цен на сырьевые товары. Уровень рейтингов Казахстана по-прежнему ограничен потенциально низкой предсказуемостью будущих политических решений вследствие высокой централизации политических процессов, умеренным уровнем экономического развития и ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики, считает S&P.

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​В феврале 2017 года правительство Казахстана внесло поправки в бюджет на 2017 год — главным образом с целью обеспечения финансирования, обусловленного резким увеличением расходов в связи с рекапитализацией АО «Фонд проблемных кредитов», составляющего 4% ВВП, что позволит фонду выкупать проблемные активы у национальных банков. Фактически, снижение уровня проблемных кредитов в банковской системе Казахстана было ограниченным, отмечает рейтинговое агентство. НБ РК заявил о снижении уровня проблемных кредитов с 8% по состоянию на 1 января 2016 года до 6,7% кредитного портфеля на 1 января 2017 года, однако это улучшение связано, главным образом, со списаниями или продажей проблемных кредитов специальным юридическим лицам, показатели которых согласно национальным стандартам финансовой отчетности не консолидируются. В определенной мере это обусловлено требованием регулятора снизить уровень проблемных кредитов до менее 10% к концу 2017 года.

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Банковский сектор Казахстана относится к группе 8 по уровню отраслевых и страновых рисков банковского сектора. По данному классификатору в группу 1 входят страны с наименьшими рисками, а в группу 10 — страны с наибольшими рисками.

 S&P предполагает, что с учетом корректировок на внебалансовые кредиты, реструктурированные кредиты и кредит, выданный АО «БТА Банк» со стороны АО «Казкоммерцбанк»,  фактический уровень проблемных кредитов может более чем в четыре раза превышать официальные данные.

Агентство отметило запланированное Нацбанком РК стресс-тестирование и анализ качества активов казахстанских банков в 2017 году. С точки зрения агентства, в среднесрочной перспективе низкое качество активов банковской системы по-прежнему может оказывать негативное влияние на экономические показатели  этой страны. S&P полагает, что прозрачная система оценки слабых сторон банковской системы Казахстана и полномасштабная программа по преодолению связанных с ними проблем должна обеспечить трансформацию национальных банков в движущую силу роста экономики страны. Процесс укрепления и стабилизации банковской системы может потребовать от правительства дополнительных затрат и тем самым ослабить фискальные показатели.

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По прогнозам S&P, экономика Казахстана вновь будет демонстрировать умеренные темпы роста начиная с 2017 года, при этом рост ВВП составит в среднем около 2,5% в 2017-2020 годах. Прогнозируемая динамика макроэкономических показателей будет поддерживаться ростом объемов инвестиций, восстановлением уровня потребления и улучшением показателей экспорта в связи с некоторым ростом цен на нефть, а также нашими ожиданиями увеличения объема добычи на крупном нефтяном месторождении Кашаган. По оценкам агентства, в 2011-2020 годы тенденция роста реального ВВП на душу населения составит примерно 1%, что соответствует нижнему сегменту диапазона показателей для стран с аналогичным уровнем экономического развития.

Агентство также отметило высокий уровень долларизации депозитов резидентов в экономике Казахстана, что ослабляет механизм денежной трансмиссии и тем самым ограничивает гибкость монетарной политики. Хотя доля депозитов в иностранной валюте недавно сократилась до 55% с пикового значения в 70% совокупного объема депозитов в конце 2015 года, ее уровень остается одним из самых высоких среди 130 стран мира, имеющих рейтинги S&P Global Ratings.

Уровень долларизации срочных вкладов юрлиц упал на 18%

Прогноз по суверенным рейтингам страны — «негативный», что отражает главным образом риски, существующие в отношении бюджетных показателей Казахстана в ближайшие 12 месяцев. Агентство может понизить долгосрочные рейтинги Казахстана, если придет к выводу, что фискальные, внешние или экономические показатели не улучшаются в соответствии с ожиданиями S&P. В частности, к понижению суверенного рейтинга может привести сокращение активов и увеличение обязательств по сравнению с нашими текущими ожиданиями, а также устойчивое повышение расходов на обслуживание долга до более чем 5% доходов бюджета.

К тому же, агентство может пересмотреть прогноз на «Стабильный», если давление на платежный баланс останется умеренным, а гибкость монетарной политики повысится. Последнее возможно в случае, если долларизация депозитов резидентов значительно сократится, что улучшит способность НБ РК влиять на экономическую ситуацию в стране.

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  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
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Цифра дня
Более 1
трлн тенге
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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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