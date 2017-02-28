S&P: Рейтинги RBK Bank пересмотрены до отметки «негативный»

Агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам АО «Bank RBK» со «стабильного» на «негативный».

Также S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «B-».

Долгосрочный рейтинг по национальной шкале банка был понижен с kzBB- до kzB+.

Нопомним, что в начале февраля АО «Bank RBK» сообщил об увеличении регуляторного капитала банка на 11 млрд тенге (в процентном выражении – на 12%). Из указанной суммы 9,9 млрд тенге поступило в виде простых акций, а оставшиеся 1,1 млрд тенге – в виде субординированного долга.

В результате докапитализации размер регуляторного капитала банка составил порядка 103 млрд тенге, собственного капитала – 92 млрд тенге, уставного капитала – 64 млрд тенге. Наращивание капитала позволило Банку увеличить показатели достаточности капитала К1-1 и К2 с 7,5% и 9,0% до порядка 8,5% и 10,1% соответственно.