S&P снизил рейтинги Delta Bank в связи с неисполнением обязательств по облигациям

3 февраля 2017 года был получен отчет от рейтингового агентства Standard&Poor’s касательно понижения кредитного рейтинга АО "Delta Bank". Соответствующая информация была представлена банком KASE.

Согласно отчету рейтингового агентства, долгосрочный кредитный рейтинг Банка по международной шкале понижен до уровня "CC". Рейтинги банка понижены до "CC" в связи повышением риска неплатежа по облигациям и оставлены в списке Credit Watch Negative, куда они были помещены 23 января 2017 года.

S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг банка и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных долговых обязательств АО "Delta Bank" с «ССС-» до «СС». Рейтинговые действия обусловлены тем, что банк не произвел основной платеж в размере 9,8 млрд тенге по приобретенным необчеспеченным облигациям срококм погашения 18 января 2017 года. 31 января 2017 года Delta Bank произвел выплату купона в размере 469 млн тенге.

1 февраля 2017 года начался льготный период сроком 10 рабочих дней, в течение которых банку предстоит погасить основную сумму долга. По завершении льготного периода рейтинги банка будут выведены из списка Credit Watch. Рейтинги банка будут понижены до «SD» или «D», если S&P придет к выводу, что банк не произвел выплату в полном объеме либо прекратил обслуживание других обязательств.

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По мнению агентства, объема текущих ликвидных активов банка недостаточно для погашения облигаций в полном объеме. Delta Bank по-прежнему ожидает получения поддержки со стороны НБ РК, которую он запрашивал в конце декабря 2016 г. Агентство считает, что поддержка со стороны НБ РК будет представлена в случае вливания ликвидных средств собственником банка.

Вчера, 7 февраля Казахстанская фондовая биржа сообщила, что Нурлан Тлеубаев был избран председателем совета директоров АО "Delta Bank" на внеочередном общем собрании акционеров банка.