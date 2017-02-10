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Штиль на валютном рынке - тенге окреп до максимальных уровней с начала 2016 года

10.02.2017 10:24   1367   0

Нацбанк пятый месяц подряд не проводит интервенций, тенге окреп до максимальных уровней с начала 2016 года. Укрепление курса нацвалюты фиксируется на фоне снижения стоимости тенговой ликвидности, сообщает Finprom.kz.

Валютный рынок в РК научился функционировать без активного вмешательства регулятора в формирование курса нацвалюты - реальный обменный курс тенге в 2016 году не показывал резких скачков (за исключением некоторой волатильности в начале года), и спекуляции на девальвационных ожиданиях потеряли свою актуальность.

Национальный банк последовательно проводит политику перехода тенге к свободно плавающему режиму. В течение последних 5 месяцев регулятор не производит никаких интервенций на валютном рынке, с целью поддержания или ослабления курса.

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При этом позиции нацвалюты по отношению к доллару США усиливаются и без участия регулятора - с ноября 2016 года тенге постепенно укреплялся, с 340 по нынешние 326,5 тенге за доллар. В настоящее время курс USD/KZT находится на минимальных уровнях с начала 2016 года (соответственно, отношение тенге к доллару - на максимальных).

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Активность на биржевом и внебиржевом валютных рынках показывает, что ажиотаж среди участников рынка сошел на нет. В течение 2016 года объем торговли валютой на KASE не превышал 3 миллиардов тенге в месяц.

Регулятор предоставлял банкам достаточно тенговой ликвидности и даже снизил ее стоимость - ставки на денежном рынке опустились до минимума с начала 2016 года.

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Банки перестали запасаться валютой впрок - начиная с апреля 2016 года объемы покупки и продажи долларов США были практически идентичны. Напомним, что в 2015 году ситуация была иной - размер покупки валюты в среднем на $4,5 миллиарда превышали объем продаж.

Текущий валютный курс тенге соответствует актуальному уровню конкурентоспособности казахстанских товаров на мировых и региональных рынках. Индекс реального обменного курса (без учета торговли нефтью) в течение 2016 года не превышал отметку в 80.

По отношению к курсам нацвалют основных торговых партнеров тенге выглядит перепроданным, индекс РЭОК по отношению к группе стран из СНГ в течение года не превышал 100.

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