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Страховой рынок на тропе реформаций

04.04.2017 11:44   1196   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Основная задача страхового рынка в 2017 году – развитие цифровых услуг, защита потребителей и развитие накопительного медицинского страхования и новых видов услуг. О результатах страхового сектора и его будущем рассказал директор департамента страхового надзора НБ РК Жанат Курманов.

Директор департамента страхового надзора НБ РК Жанат Курманов отметил, что активы страховых компаний приближаются к триллиону тенге. Таким образом, страховые компании постепенно становятся институциональными инвесторами, которые поспособствуют развитию страхового рынка в Казахстане. «В этом отношении мы хотели бы предложить такое регулирование, которое позволит компаниям диверсифицировать свои активы для инвестирования, размещать в более надежные инструменты», – отметил спикер.

Он добавил, что также обсуждаются вопросы по развитию совместных проектов с банками, развитию возможностей страховых компаний на рынке ценных бумаг.

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«Тот единый подход, который мы применяем в установлении пруденциальных требований к финансовым институтам и инвестиционной деятельности, в полной мере применим и для страховых компаний», – подчеркнул он.

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Показатели страховых компаний

«В целом, по результатам 2016 года страховой рынок развивался достаточно успешно и динамично. Несмотря на кризисные явления, накопившиеся на финансовом рынке, рынок развивался без больших потрясений», – отметил эксперт.

Рост активов страховых компаний происходил и в докризисный и в кризисный период. При этом, по словам г-на Курманова, большая часть активов страховых компаний является ликвидной, соответственно компании способны отвечать по своим обязательствам и принимать существующие риски. Совокупные активы и собственный капитал составили 857 млрд и 402 млрд тенге соответственно.

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Растет и капитал компаний, который резко увеличился в девальвационный период в 2015 году, когда часть активов, находящихся в инвалюте, обеспечила рост собственного капитала страховых компаний.

По всем направлениям росли страховые премии. Их объем в 2016 году составил 357 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 24%. В пятерку лидеров по страховым премиям входят СК «Евразия», СК «Казахмыс», АО «Халык-Казахинстрах», СК «Казкоммерц-Полис», СК «НОМАД Иншуранс», их доля составляет 58,2% от общего объема страховых премий за 2016 год. Всего на рынке работает 32 компании, 7 из которых работают по страхованию жизни.                                                                                   

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По структуре премий 25% приходится на обязательные виды страхования (91 млрд тенге), 24% – на добровольное личное страхование (86 млрд тенге). Основной прирост обеспечен по добровольному имущественному страхованию -50% (180 млрд тенге), которое в перспективе должно стать локомотивом роста страхования.

Объем страховых выплат за вычетом страховых выплат по входящему перестрахованию, произведенных в 2016 году, составил 83 млрд тенге, что на 23% больше, чем в 2015 году. Доля обязательного страхования составила 33% (28 млрд), добровольного личного страхования – 37% (30 млрд), добровольного имущественного – 30% (25 млрд). Увеличение выплат в 2016 году также обусловлено ростом выплат по    добровольному имущественному страхованию на 14 млрд тенге.

«Рынок двигается в правильном направлении. Мы хотим, чтобы рынок и дальше продолжал развивать продукты, продвигал систему продуктов, которые популярны в развитых странах, и наращивал линейку продуктов», – отметил спикер.

План на 2017 год

Первое – это работа в рамках законопроекта, который в сентябре будет внесен в парламент. Сам законопроект базируется на программном документе, это концепция развития финансового сектора РК до 2030 года. Кроме того, в рамках развития электронных услуг онлайн-страхования за базу берутся требования программы по развитию сферы услуг РК до 2020 года, именно в рамках этой программы и предусмотрены перспективы развития электронных услуг.

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По обязательному и добровольному страхованию первая задача – это развитие онлайн-страхования. Развитие цифровых, дистанционных и электронных услуг позволит обеспечить проникновение цифровых услуг на всей территории Казахстана. Кроме этого информация о страховке будет храниться в электронной базе данных и избавит владельцев от необходимости иметь полис на бумажном носителе.

Также будет проведена работа по защите туристов, поскольку действующий закон больше ориентирован на защиту туроператоров, на его базе могут появиться новые страховые продукты, с учетом тех стран, куда будет направляться турист.

В рамках законопроекта также будут оптимизированы виды обязательного страхования. «В международной практике хорошее распространение получило обязательное вмененное страхование, где прописывается только минимальные требования страхования, а все остальные условия осуществляются на уровне договоренности», – рассказал он. Этот вид страхования сможет решить ряд проблем, в том числе позволит применять гибкие системы тарифов, ценообразования и т. д.

Важным этапом станет развитие продуктов накопительного страхования жизни и здоровья. «В развитых странах накопительное страхование является очень большим источником сбережений населения, которые работают на экономику страны», – отметил спикер.

Он добавил, что это не просто накопления, это защита жизни и здоровья населения, когда при наступлении страхового случая застрахованный сможет получить дополнительную выплату по договору накопительного страхования.

Предусмотрены меры по развитию инфраструктуры страхового рынка: единой страховой базы данных, института страхового омбудсмена, актуарной деятельности, системы гарантирования. Реформы произойдут на рынке страховых посредников, которые будут призваны сделать рынок более цивилизованным. Последние меры – это вопросы регулирования и надзора, в этом отношении будет проводиться работа по защите интересов потребителей финансовых услуг.

Отдельно г-н Курманов отметил, что в части обязательного страхования планируется решить вопросы, касающиеся мошеннических схем, возможно, будут проведены дополнительные актуарные расчеты и внесены изменения с целью обеспечить дополнительное покрытие для пострадавших, особенно в отношении жизни и здоровья, а также без существенного роста тарифов решить задачи по недопущению убыточности сектора. 

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met
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    44

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    8

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    129

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    135

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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