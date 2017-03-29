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Страховой рынок показал наибольший рост страховых премий за последние 5 лет

29.03.2017 12:04   1199   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Вопросы развития страхового рынка обсудили в ходе круглого стола представители Национального Банка РК и средств массовой информации. Страховой рынок Казахстана в 2016 году продолжил положительную динамику основных показателей и показал наибольший рост страховых премий за последние 5 лет, сообщили представители НБ РК.

Директор департамента страхового надзора НБ РК Жанат Курманов рассказал, как изменилась расстановка сил на страховом рынке страны за последние годы, а также привел данные по динамике активов, собственного капитала и страховых резервов.

Как сообщил Жанат Курманов, на 1 января 2017 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 32 страховыми организациями, 15 страховыми брокерами и 59 актуариями. Совокупные активы и собственный капитал составили 857 млрд тенге и 402 млрд тенге соответственно. «В структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги в сумме 373 млрд тенге. Вклады, размещенные в банках второго уровня, составляют 228 млрд тенге с долей 27% от совокупных активов», - сообщил Курманов, добавив, что сумма страховых резервов составила 412 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 9%.

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В целом, по словам представителя НБ РК, страховой рынок Казахстана в 2016 году продолжил положительную динамику основных показателей и показал наибольший рост страховых премий за последние 5 лет. Объем страховых премий за 2016 год составил 357 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 24%. Курманов пояснил, что «рост основных показателей страховых организаций обеспечен, в первую очередь, за счет роста объемов страховых премий по добровольному имущественному и обязательному страхованию».

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«На страховом рынке наблюдается значительное повышение качества предоставляемых услуг при заключении договоров страхования и урегулировании страховых случаев, расширение перечня добровольных страховых продуктов для населения, развитие прямых продаж страховых услуг, в том числе онлайн-продаж страховых полисов обязательного добровольного страхования. Активизация информационной деятельности страховых организаций способствует повышению финансовой грамотности граждан, доверия к страховым организациям и страхованию в целом», - продолжил Жанат Курманов.

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Представители НБ РК отметили, что для дальнейшего развития отечественного страхового сектора, повышения доверия к нему со стороны населения Национальным Банком РК планируется разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности».

На вопросы журналистов о том, какие меры планируются принять по добровольному страхованию, Жанат Курманов ответил, что необходимо создать условия для развития продуктов накопительного страхования жизни путем переноса действующей налоговой льготы со страховой премии на страховую выплату.

По словам эксперта, это упрощает систему налогового администрирования и облегчает страхование для населения. Тем самым, упростится процедура получения действующей льготы, что позволит увеличить количество страхователей по накопительному страхованию жизни и, соответственно, обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет. Также он озвучил предложение НБ РК о внедрении пенсионных аннуитетов для супругов, которые позволят наследовать переведенные в страховую организацию пенсионные накопления одному из супругов, что в результате снизит социальную нагрузку на государственный бюджет.

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому граждане РК к 2020 году должны выплачивать 5% от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    0

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    0

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    0

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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