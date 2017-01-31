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Страховой рынок работает эффективнее без оценщиков

31.01.2017 18:33   637   0 Автор: Ольга Кудряшова

В 2017 году страховщики ожидают внедрения электронного полиса не только по обязательным, как планировалось ранее, но и по добровольным видам страхования. В АО «СК «Коммеск-Өмір» не исключают, что в текущем году возможно сокращение игроков рынка.

Руководство страховой компании «Коммеск-Өмір» поделилось результатами деятельности страховых компаний в 2016 году, а также рассказали об основных трендах рынка на 2017 год в ходе пресс-конференции в Алматы.

За 2016 год премии страхового рынка РК  выросли на 24% в сравнении с 2015 годом, собрав 357 млрд тенге. Страховые премии по обязательному страхованию также выросли на 24% по отношению к позапрошлому году,  составив 90,6 млрд тенге; по добровольному личному страхованию на 4% до 86,5 млрд тенге, по добровольному имущественному на 36% до 180 млрд тенге.  Рост объемов премий по страховому рынку в 2017 году  ожидается на уровне 15-20%.

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Страховые выплаты приросли на 17% превысив 97 млрд тенге. Объем выплат по обязательному страхованию вырос на 8% до 29 млрд тенге, выплаты по добровольному личному страхованию снизились на 2% до 31,8 млрд тенге, существенный рост в 54% произошел в выплатах по добровольному имущественному страхованию – 36,2 млрд тенге. 

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Председатель правления «Коммеск-Өмір»  Олег Ханин отметил, что в части добровольного имущественного страхования усилились позиции компаний: СК «Евразия», СК «Казкоммерц-Полис», СК «Казахмыс», СК «Стандарт», но при этом есть и снижение по этому классу страхования у СК «Казахинстрах», СК «Номад», СК «Amanat» и kaspi страхования. По грузам существенный рост показали такие компания как СК «Казахмыс»,  СК «Kompetenz», «Коммеск-Өмір», СК «Лондон-Алматы» и СК «Евразия», по страхованию прочих видов ответственности увеличили премии СК «Салем», СК «Kompetenz», СК «Номад»,  СК «Казкоммерц-Полис»и «Коммеск-Өмір». Что касается компаний по по страхованию жизни, то здесь снижение премий по аннуитетному страхованию на 8% и рост по страхованию жизни на 14%. «Наверное это очень положительная динамика в страховании жизни, когда по такому непопулярному в Казахстане виду страхования,  наблюдается хороший прирост», - отметил г-н Ханин.

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Спикер добавил, что по страхованию ГПО ВТС рынок прирос на 23%, выплаты приросли на 25% по страхованию «автогражданки», убыточность возросла с 47% до 48% по рынку. Существенное перераспределение произошло внутри рынка между некоторыми страховыми компаниями, так значительно увеличить портфели удалось компаниям СК «Евразия», СК «Салем», СК «Казахмыс» и СК «Сентрас-Иншуранс».

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По автоКАСКО рынок вырос незначительно всего на 3% при этом выплаты возросли на 19%. Такое давление на сегмент произошло, за счет корректировка курса тенге и последующее за ней удорожание, вследствие чего очень мало клиентов пролонгировали свои полисы на добровольной основе, добавил г-н Ханин.

Также, практически на 5% сократился  рынок банковских страховщиков.  По медицинскому страхованию премии приросли на 11%, убытки остались на том же уровне порядка 70-80%. При этом перераспределение по данному классу происходит между тремя компаниями: СК «Казахинстрах», СК «Евразия» и СК «Interteach», при этом положительный результат наблюдается только в СК «Евразия».

Первый заместитель председателя правления  «Коммеск-Өмір» Владимир Акентьев отметил, что несмотря на пессимистичные настроения в начале прошлого года, результаты показали положительную динамику . «Прирост премий составил 44% за год а объем премий свыше 6,8 млрд тенге, против 4,7 в позапрошлом году.  По обязательному рост 52%, по добровольному  личному 92%, по добровольному имущественному 34%», - поделился он данными по компании.

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Вырос также и объем страховых выплат за 2016 год превысил 2 млрд тенге, это достаточно резкий рост   -49%.  «Мы не считаем что это плохо, напротив это играет на руку компании», - подчеркнул спикер.

Он упомянул, что одним из самых острых вопросов рынка в 2016 году была передача деятельности по оценки вреда от оценщиков к страховщикам. Несмотря на негативные прогнозы оценщиков, цифры говорят о другом. По его словам, взаимодействие страховщиков с клиентами, стало более эффективным без посредников. 

К примеру, средний размер страховой выплаты составил 338 тыс тенге против 313 тыс тенге в прошлом году, по автоКАСКО 437 тысяч тенге в сравнении с 357 тыс тенге в 2015 году.

«Страховые компании стали эффективнее работать, быстрее реагировать, скорость выплат увеличилась. По закону о ГПО ВТС на выплату дается 15 рабочих дней, у нас 97% выплат проходит за 7 дней и меньше», - поделился г-н Акентьев. 

О планах на 2017 год, г-н Ханин рассказал, что будет продолжать рассматриваться вопрос внедрения электронных полисов. В настоящее время обсуждается внедрение полисов не только по обязательным, но и по добровольным видам страхования.  Ожидается, что подавать полисы в онлайн режиме смогут только страховые компании, во избежание посреднических схем с участием мошенников. Также будет решаться вопрос о снижении цены на обязательное страхование для клиентов, поскольку при онлайн продажах страховые компании не будут нести большую долю операционных расходов. Одной из проблем рынка также является и то, что около 25% автовладельцев заключают полугодовые договоры (на сезонную эксплуатацию ТС) по более низкой стоимости, вместо годовых, при этом такие клиенты могут рассчитывать на полноценную выплату. Решением этого вопроса г-н Ханин видит внесение в законодательство некоторых уточнений по сезонной эксплуатации.  

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