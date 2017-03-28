ЕНПФ: Сумма пенсионных выплат за январь-февраль 2017 года составила 61,54 млрд тенге

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 марта 2017 года составила 6,75 трлн тенге, передает пресс-служба ЕНПФ. При этом за январь-февраль 2017 года сумма пенсионных выплат из ЕНПФ составила 61,54 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 3,98 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по всем видам договоров на 1 марта текущего года, по данным фонда, составило 10,04 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов – 9,58 млн единиц. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 423,35 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам – 39,11 тыс. единиц.

Общая сумма поступлений за два месяца текущего года составила 121,68 млрд тенге. Сумма возвращенных взносов на 1 марта 2017 года составила 0,53 млрд тенге, с учетом возврата в республиканский бюджет 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур.

На финансирование весенне-полевых и уборочных работ выделено 60 млрд тг