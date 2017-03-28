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ЕНПФ: Сумма пенсионных выплат за январь-февраль 2017 года составила 61,54 млрд тенге

28.03.2017 15:52   755   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 марта 2017 года составила 6,75 трлн тенге, передает пресс-служба ЕНПФ. При этом за январь-февраль 2017 года сумма пенсионных выплат из ЕНПФ составила 61,54 млрд  тенге, в том числе переводы в страховые организации 3,98 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по всем видам договоров на 1 марта текущего года, по данным фонда, составило 10,04 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов – 9,58 млн единиц. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 423,35 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам – 39,11 тыс. единиц.

Общая сумма поступлений за два месяца текущего года составила 121,68 млрд тенге. Сумма возвращенных взносов на 1 марта 2017 года составила 0,53 млрд тенге, с учетом возврата в республиканский бюджет 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур.

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  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    111

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    33

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    863

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    192

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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