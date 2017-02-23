Сумма сэкономленных в 2016 г. бюджетных средств составила 110 млрд тенге

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов озвучил сумму сэкономленных в 2016 году бюджетных средств.

«По итогам года по республиканскому бюджету сберегли 110 млрд тенге за счет нераспределенного резерва Правительства и экономии. Не освоено 36 млрд тенге. Причины со стороны администраторов стандартные - это изменения условий заключения контрактов и отставания от графика работ. По программе «Нұрлы жол» освоено 472 млрд тенге, или почти 100%», - отметил министр.

По его данным, расходы госбюджета в 2016 году произведены на 1,5 трлн тенге больше, чем в 2015 году. Процент исполнения составил 98,2%.

Как проинформировал чиновник, за счет перевыполнения доходов и экономии по расходам сформированы кассовые остатки по республиканскому бюджету - 158 млрд тенге, по местным - 135 млрд тенге. Они будут направлены на повышение социальных выплат согласно поручениям, данным в Послании Президента Казахстана от 31 января текущего года.

«Кроме того, в текущем году расходы бюджета будут перераспределены с неэффективных программ на бюджетные программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации», - добавил Султанов.