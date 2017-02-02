Свободная ликвидность банков достигла рекордного уровня, однако реинвестировать эти средства на кредитование экономики участники не торопятся, передает Finprom.kz.

За 2016 год объем средств на коррсчетах, вкладах в Нацбанке и объем нот Нацбанка увеличился на 55%.

Объем свободной ликвидности в банковском секторе Казахстана достиг максимального значения в 5,8 трлн тенге. За 2016 год объем на корреспондентских счетах, вкладов в Нацбанке и объем краткосрочных нот Нацбанка увеличился на 55%.

Резкий рост свободных средств в секторе начался со второй половины 2015 года, до этого периода объем ликвидности колебался в пределах 2,5-2,7 трлн тенге.

При этом основной рост свободной ликвидности фиксируется по резкому увеличению объемов размещения краткосрочных нот Нацбанка, с помощью которых регулятор изымает свободные средства банков для предотвращения их давления на ситуацию на валютном рынке.

Напомним, что после августовской девальвации тенговая стоимость валютных вкладов и счетов резко увеличилась. После стабилизации ситуации на валютном рынке правительство предприняло шаги по дедолларизации депозитного рынка, повышая ставки по тенговым сбережениям. В результате из валютных сбережений ликвидность стала перетекать в тенговую.

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Однако банки не торопятся перенаправлять избыток тенговой ликвидности на увеличение темпов кредитования. Начиная с 2014 года кредитный рынок в РК фактически стагнировал, объем совокупного ссудного портфеля банков Казахстана увеличился за 2 года, вырос на 7%, а за последний год и вовсе на 0,1%.

При этом стоимость кредитования повысилась, если в 2010 году средние ставки вознаграждения по банковским кредитам составляли 11-13%, то в 2015-2016 годах они варьировали от 14% до 21% годовых.

Среди 10 крупнейших банков РК наибольшая доля свободной ликвидности в объеме активов фиксируется у Народного банка - по итогам 2016 года порядка 17% в активах приходится на коррсчета и вклады в Нацбанке.

Резкое увеличение таких средств в банке началось со второго квартала 2015 года и к июлю 2016 года объем свободной ликвидности достиг 25% в активах. Однако, начиная со второй половины 2016 года банк понемногу ослабляет давление и изымает ликвидность для кредитования экономики.

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На втором месте в топ-10 по доле свободных средств в активах Банк ЦентрКредит, у которого на конец 2016 года объем такой ликвидности составлял 13%. Годом ранее сумма на корреспондентских счетах и вкладах в Нацбанке составляла также 13% в активах.

Как и большинство банков в РК БЦК показывал резкий рост свободной ликвидности во второй половине 2015 года, в начале 2016 года банк предпринял шаги по реинвестированию этих средств в кредитную деятельность.

В активах казахстанской "дочки" Сбербанка объем средств на коррсчетах и вкладах в Нацбанке оценивается в 12%. Примечательно, что банк пошел против рынка, т.е. в течение 2015-2016 годов он показывал постепенное сокращение этого объема, пытаясь вернуться к активному кредитованию национальной экономики.

Тем не менее, перенаправление свободных средств на кредитование идет недостаточно активно, объем ссудного портфеля банка за год сократился на 11%.