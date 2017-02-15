Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
320.7
+0.006%
EUR/KZT
338.37
+0.011%
RUB/KZT
5.59
+0.000%
EUR/USD
338.37
+0.011%
EUR/CHF
338.37
+0.011%
EUR/JPY
338.37
+0.011%
GBP/USD
398.47
+0.009%
USD/CHF
320.7
+0.006%
USD/JPY
320.7
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
320.7 338.37 5.59
+0.006% +0.011% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.8
-0.003%
Нефть WTI
52.87
-0.006%
Золото
1227.8
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.8 52.87 1227.8
-0.003% -0.006% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Tengri Bank планирует стать локомотивом для казахстано-индийского бизнеса

15.02.2017 18:21   396   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

TengriBank выступает основным интегратором в формировании и развитии отношений между казахстанским и индийским бизнесом. Помимо этого, банк планирует продолжить филиальную экспансию по Казахстану с основным прицелом на кредитование малого и среднего бизнеса.

В ходе официальной церемонии открытия головного офиса АО «TengriBank» представители банка рассказали об основных направлениях развития бизнеса, а также об уникальных предложениях для предпринимателей, существующих в банке.

Исполняющий обязанности председателя правления АО «Tengri Bank» Бахтияр Ильясов сообщил, что фининститут стал одним из немногих казахстанских банков, имеющих долгосрочный рейтинг на уровне «В+» по мнению рейтингового агентства Standard&Poor’s.

«Безусловно данный рейтинг отображает стабильную финансовую ситуацию, в том числе за счет высококачественного ссудного портфеля и достаточности собственного капитала», - отметил он.

Данияр Акишев: Существует высокая вероятность снижения базовой ставки в 2017 году...
В 2017 году может произойти дальнейшее снижение базовой ставки Национального банка, сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев, выступая с...

Важным фактором, обеспечивающим устойчивость банка, является и генеральный партнер банка Punjab National Bank (PNB), который более чем за 100-летнюю историю существования, не имел операционных убытков, что является приоритетной ориентацией для банка, пояснил г-н Ильясов. Недавно PNB была открыта кредитная линия на 22 млн долларов для TengriBank.

Данияр Акишев: Существует высокая вероятность снижения базовой ставки в 2017 году

Примечательно, что в банке обслуживаются как казахстанские, так и индийские компании. «Преимуществом является то, что банк имеет возможность осуществлять расчеты с помощью индийских рупий, что является эксклюзивной чертой банка», - подчеркнул г-н Ильясов.

Материалы по теме

Данияр Акишев: Существует высокая вероятность снижения базовой ставки в 2017 году

Уоррен Баффетт продал акции Wal-Mart

ERG договорилась о реструктуризации долга перед банком ВТБ

Машкевич и Белович попытают счастье в Грузии

Доход республиканского бюджета в 2017 году оценивается в 4 трлн 891,9 млрд тенге

Заместитель председателя правления АО «TengriBank» Кумар Динеш рассказал о планах по расширению филиальной сети. Так, в январе филиал был открыт в Шымкенте, планируется открыть офисы в Актобе, Усть-Каменогорске, Актау. Флагманский филиал банка находится в Астане. К слову, интерьер головного офиса Алматы был разработан по уникальному проекту с привлечением британских экспертов, с главным акцентом на удобство и привлекательность для клиентов.

«Мы вышли на рынок Казахстана для того, чтобы предоставить казахстанским и индийским бизнесменам возможности для развития локальной экономики и укрепления отношений», - добавил г-н Динеш. Он также отметил, что за время присутствия в Казахстане банк вырос в 4-5 раз.

Он дополнил, что казахстанский рынок становится все более интересным для иностранных инвесторов. И банк готов предоставить все возможные средства поддержки, не только для индийских, но и для других иностранных предпринимателей.

Уоррен Баффетт продал акции Wal-Mart

Г-н Ильясов рассказал, что банк ожидает роста индийских бизнесменов в РК. Под эгидой банка была создана Казахстано-индийская корпорация развития, работа которой направлена на адаптацию как индийского бизнеса в Казахстане, так и для комфортной работы казахстанских предпринимателей в Индии.

Он пояснил, что основные направления бизнеса для индийских предпринимателей в Казахстане это торговля, достаточно большая доля в продаже мобильных телефонов, экспорт чая, бизнес в области фармации и других секторах. Казахстанские компании на рынке Индии на сегодняшний день сегодня представлены в фармации. Кроме этого, Казахстан выступает посредником для поставки продукции необходимой Индии из других стран. В Казахстане индийские компании преимущественно работают в Алматы.

Что касается кредитования в Казахстане, то приоритетным направлением для всех регионов является финансирование малого и среднего бизнеса – как основного источника пополнения бюджета, включая финансирование и по госпрограммам, и по предложениям банка. В региональном разрезе, приоритетные отрасли, как правило, формирует исполнительный орган, к примеру, в западном Казахстане ключевыми объектами кредитования являются недропользователи, оптовые игроки ГСМ, в северном Казахстане в приоритете финансирование агропромышленного комплекса, начиная от крестьянских хозяйств до трейдеров.

ERG договорилась о реструктуризации долга перед банком ВТБ

По состоянию кредитного портфеля банка, г-н Ильясов поделился, что работа по госпрограммам начата недавно, но уже сейчас банк успешно освоил 7,7 млрд тенге полученных по линии ЕНПФ, и около 700 млн тенге от фонда «Даму». «В рамках нашего основного ссудного портфеля, который весит 52 млрд тенге, государственные программы занимают чуть меньше 20%», - отметил спикер.

Депозитная база банка состоит не только из нацкомпаний, но и из частного сектора, а также средств физлиц, которые несмотря на небольшую историю банка, доверяют ему. В целом, за год клиентская база банка выросла на 150% и по юридическим и физическим лицам.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмаса Мадиева, около 90% БВУ находятся в Алматы, при этом более 180 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса находятся здесь же. «Всего предприятия малого и среднего бизнеса формируют 86% всего производственного оборота, таким образом составляя основу экономики», - подметил он. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    58

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    73

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    120

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    49

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное