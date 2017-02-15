Tengri Bank планирует стать локомотивом для казахстано-индийского бизнеса

TengriBank выступает основным интегратором в формировании и развитии отношений между казахстанским и индийским бизнесом. Помимо этого, банк планирует продолжить филиальную экспансию по Казахстану с основным прицелом на кредитование малого и среднего бизнеса.

В ходе официальной церемонии открытия головного офиса АО «TengriBank» представители банка рассказали об основных направлениях развития бизнеса, а также об уникальных предложениях для предпринимателей, существующих в банке.

Исполняющий обязанности председателя правления АО «Tengri Bank» Бахтияр Ильясов сообщил, что фининститут стал одним из немногих казахстанских банков, имеющих долгосрочный рейтинг на уровне «В+» по мнению рейтингового агентства Standard&Poor’s.

«Безусловно данный рейтинг отображает стабильную финансовую ситуацию, в том числе за счет высококачественного ссудного портфеля и достаточности собственного капитала», - отметил он.

Важным фактором, обеспечивающим устойчивость банка, является и генеральный партнер банка Punjab National Bank (PNB), который более чем за 100-летнюю историю существования, не имел операционных убытков, что является приоритетной ориентацией для банка, пояснил г-н Ильясов. Недавно PNB была открыта кредитная линия на 22 млн долларов для TengriBank.

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Примечательно, что в банке обслуживаются как казахстанские, так и индийские компании. «Преимуществом является то, что банк имеет возможность осуществлять расчеты с помощью индийских рупий, что является эксклюзивной чертой банка», - подчеркнул г-н Ильясов.

Заместитель председателя правления АО «TengriBank» Кумар Динеш рассказал о планах по расширению филиальной сети. Так, в январе филиал был открыт в Шымкенте, планируется открыть офисы в Актобе, Усть-Каменогорске, Актау. Флагманский филиал банка находится в Астане. К слову, интерьер головного офиса Алматы был разработан по уникальному проекту с привлечением британских экспертов, с главным акцентом на удобство и привлекательность для клиентов.

«Мы вышли на рынок Казахстана для того, чтобы предоставить казахстанским и индийским бизнесменам возможности для развития локальной экономики и укрепления отношений», - добавил г-н Динеш. Он также отметил, что за время присутствия в Казахстане банк вырос в 4-5 раз.

Он дополнил, что казахстанский рынок становится все более интересным для иностранных инвесторов. И банк готов предоставить все возможные средства поддержки, не только для индийских, но и для других иностранных предпринимателей.

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Г-н Ильясов рассказал, что банк ожидает роста индийских бизнесменов в РК. Под эгидой банка была создана Казахстано-индийская корпорация развития, работа которой направлена на адаптацию как индийского бизнеса в Казахстане, так и для комфортной работы казахстанских предпринимателей в Индии.

Он пояснил, что основные направления бизнеса для индийских предпринимателей в Казахстане это торговля, достаточно большая доля в продаже мобильных телефонов, экспорт чая, бизнес в области фармации и других секторах. Казахстанские компании на рынке Индии на сегодняшний день сегодня представлены в фармации. Кроме этого, Казахстан выступает посредником для поставки продукции необходимой Индии из других стран. В Казахстане индийские компании преимущественно работают в Алматы.

Что касается кредитования в Казахстане, то приоритетным направлением для всех регионов является финансирование малого и среднего бизнеса – как основного источника пополнения бюджета, включая финансирование и по госпрограммам, и по предложениям банка. В региональном разрезе, приоритетные отрасли, как правило, формирует исполнительный орган, к примеру, в западном Казахстане ключевыми объектами кредитования являются недропользователи, оптовые игроки ГСМ, в северном Казахстане в приоритете финансирование агропромышленного комплекса, начиная от крестьянских хозяйств до трейдеров.

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По состоянию кредитного портфеля банка, г-н Ильясов поделился, что работа по госпрограммам начата недавно, но уже сейчас банк успешно освоил 7,7 млрд тенге полученных по линии ЕНПФ, и около 700 млн тенге от фонда «Даму». «В рамках нашего основного ссудного портфеля, который весит 52 млрд тенге, государственные программы занимают чуть меньше 20%», - отметил спикер.

Депозитная база банка состоит не только из нацкомпаний, но и из частного сектора, а также средств физлиц, которые несмотря на небольшую историю банка, доверяют ему. В целом, за год клиентская база банка выросла на 150% и по юридическим и физическим лицам.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмаса Мадиева, около 90% БВУ находятся в Алматы, при этом более 180 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса находятся здесь же. «Всего предприятия малого и среднего бизнеса формируют 86% всего производственного оборота, таким образом составляя основу экономики», - подметил он.