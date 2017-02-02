Нурлан Тлеубаев станет крупным акционером Delta Bank

АО "Delta Bank" сообщило о выдаче Национальным Банком Республики Казахстан Тлеубаеву Н.С. согласия на приобретение статуса крупного участника банка.

2 февраля 2017 года АО "Delta Bank" сообщило KASE о том, что "Правлением Национального Банка Республики Казахстан принято постановление № 2 от 28 января 2017 года "О выдаче Тлеубаеву Нурлану Сактапбергеновичу согласия на приобретение статуса крупного участника акционерного общества "Delta Bank", что позволит акционеру реализовать свое право участвовать в управлении акционерном обществом.

Ранее, 20 января 2017 года, на сайте Казахстанской фондовой биржи была выложена информация, что Тлеубаев Н. приобрел 2,295 млн акций, что составляет 9,85% акционерного капитала банка.

По данным Forbs.kz, Нурлану Тлеубаеву принадлежит 87 % ТОО «Холдинг «Алиби» и 50 % АО «Зерновая страховая компания». Помимо этого, он владеет ТОО «Корпорация АПК-Инвест», которая является материнской компанией для ТОО «МЭЗ-СКО», ТОО «Азовский портовый элеватор» и АО «Вентспилский зерновой терминал».

Бизнесмен также владеет акциями АО «Казинвестбанк», по которому было принято решение о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

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