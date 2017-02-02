Brand Finance составил рейтинг брендов по уровню их стоимости. Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью.
Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.
Рейтинг топ-10 банковских брендов Европы
1. HSBC
Место в общем рейтинге в 2017 году: 56
Место в общем рейтинге в 2016 году: 36
Страна: Великобритания
Это одна из крупнейших холдинговых групп в мире, основанная в 1865 году. HSBC ведет активную деятельность в Европе, Азии, Африке, Америке, на Ближнем Востоке и обслуживает клиентов в 73 странах. По некоторым источникам, количество клиентов превышает 125 млн.
С 1991 г. штаб-квартира компании располагается в Лондоне, ранее она находилась в Гонконге.
Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчетные операции, проектное финансирование, эмиссия банкнот и др. Общая численность персонала — 330 тыс. человек.
2. Santander
Место в общем рейтинге в 2017 году: 81
Место в общем рейтинге в 2016 году: 70
Страна: Испания
Grupo Santander — крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании. Помимо Испании Santander занимает одно из ведущих мест в Великобритании и в ряде стран Латинской Америки, также представлена в США. Ключевой структурой группы является Banco Santander.
Штаб-квартира — в городе Сантандере (Кантабрия).
Grupo Santander состоит из более чем 780 компаний, на главную из них, Banco Santander, приходится около трети активов (тем не менее название Banco Santander часто применяется ко всей группе). Деятельность группы подразделяется по двум критериям: географическому и функциональному.
Santander выступает в качестве титульного спонсора Гран-при Китая, Гран-при Испании, Гран-при Германии и Гран-при Великобритании, а также является партнером таких команд, как McLaren и Scuderia Ferrari в Формуле-1.
3. BNP Paribas
Место в общем рейтинге в 2017 году: 94
Место в общем рейтинге в 2016 году: 73
Страна: Франция
BNP Paribas — финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг.
Вместе с Société Générale и Crédit Agricole составляет «большую тройку» французского банковского рынка. Штаб-квартиры — в Париже, Лондоне и Женеве.
Банк ведёт бизнес в 80 странах, включая Россию. BNP Paribas ведёт активные операции в области инвестиций, управления активами, а также на розничном рынке.
Общее число сотрудников — 185 тыс., из них 162,2 тыс. в Европе.
Группа ведёт активную меценатскую и спонсорскую деятельность.
Так, при её участии проводятся теннисные турниры в Калифорнии, Риме и Париже. Также гигант банковского рынка Европы является титульным спонсором Кубка Федерации и Кубка Дэвиса.
6. Cбербанк
Место в общем рейтинге в 2017 году: 156
Место в общем рейтинге в 2016 году: 200
Страна: Россия
Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила 9,1 млн долларов. Сбербанк серьезно улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance.
Сбербанк – единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга и единственный российский банковский бренд в мировом рейтинге Brand Finance Global 500. Сбербанк занимает шестое место среди европейских банков и 24 место среди мировых банков.
7. ING
Место в общем рейтинге в 2017 году: 163
Место в общем рейтинге в 2016 году: 163
Страна: Нидерланды
ING Groep N.V. — нидерландский финансовый конгломерат, предоставляющий услуги в сфере банковской деятельности, страхования и управления собственностью.
Аббревиатура ING расшифровывается как Internationale Nederlanden Groep (Международная нидерландская группа).
С 2007 года является спонсором команды Формулы-1 «Рено». Сотрудничество заявлялось до 2009 года включительно.
В ноябре 2006 года группа стала титульным спонсором Гран-при Австралии Формулы-1 на трёхлетний срок. Также титульный спонсор Гран-при Бельгии. C 2008 года — Гран-при Венгрии.
Однако 16 февраля 2009 года представители компании заявили о том, что трёхлетний контракт с Renault F1 Team продлён не будет, и в 2009 завершится присутствие компании в Формуле 1, но после объявления решения Всемирного Совета по «делу Renault», контракт с командой был разорван досрочно.
9. Societe Generale
Место в общем рейтинге в 2017 году: 230
Место в общем рейтинге в 2016 году: 183
Страна: Франция
Группа Societe Generale была основана в 1864 г. во Франции и на сегодняшний день является одной из крупнейших финансовых групп в Европе. У банка более 33 млн клиентов по всему миру. Здесь работают более 160 тыс. сотрудников 116 национальностей в 77 странах.
Основные направления деятельности группы:
1) обслуживание частных клиентов в сети отделений Societe Generale, банках Credit du Nord и Boursorama;
2) международный розничный бизнес с присутствием в Центральной и Восточной Европе, России, Средиземноморье, Тропической Африке, Азии и заморских территориях Франции;
3) обслуживание корпоративных клиентов и инвестиционный банкинг с мировым опытом в сфере инвестиционно-банковских услуг, финансирования и глобальных рынков.
10. Lloyds
Место в общем рейтинге в 2017 году: 244
Место в общем рейтинге в 2016 году: 153
Страна: Великобритания
Lloyds Banking Group plc — британский финансовый конгломерат; является крупнейшим розничным банком Великобритании.
Образован в 2009 году в результате слияния финансовой группы Lloyds TSB Group, ведущей свою историю с XVIII века и HBOS plc.
Наряду с Barclays, HSBC и Royal Bank of Scotland Group составляет «большую четвёрку» британских банков.
Деятельность конгломерата почти полностью ограничена Великобританией и заключается в банковских услугах, страховании и лизинге автомобилей.