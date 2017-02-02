Brand Finance составил рейтинг брендов по уровню их стоимости. Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью.

Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.

Рейтинг топ-10 банковских брендов Европы

1. HSBC

Место в общем рейтинге в 2017 году: 56

Место в общем рейтинге в 2016 году: 36

Страна: Великобритания

Это одна из крупнейших холдинговых групп в мире, основанная в 1865 году. HSBC ведет активную деятельность в Европе, Азии, Африке, Америке, на Ближнем Востоке и обслуживает клиентов в 73 странах. По некоторым источникам, количество клиентов превышает 125 млн.

С 1991 г. штаб-квартира компании располагается в Лондоне, ранее она находилась в Гонконге.

Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчетные операции, проектное финансирование, эмиссия банкнот и др. Общая численность персонала — 330 тыс. человек.

2. Santander

Место в общем рейтинге в 2017 году: 81

Место в общем рейтинге в 2016 году: 70

Страна: Испания

Grupo Santander — крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании. Помимо Испании Santander занимает одно из ведущих мест в Великобритании и в ряде стран Латинской Америки, также представлена в США. Ключевой структурой группы является Banco Santander.

Штаб-квартира — в городе Сантандере (Кантабрия).

Grupo Santander состоит из более чем 780 компаний, на главную из них, Banco Santander, приходится около трети активов (тем не менее название Banco Santander часто применяется ко всей группе). Деятельность группы подразделяется по двум критериям: географическому и функциональному.

Santander выступает в качестве титульного спонсора Гран-при Китая, Гран-при Испании, Гран-при Германии и Гран-при Великобритании, а также является партнером таких команд, как McLaren и Scuderia Ferrari в Формуле-1.

3. BNP Paribas

Место в общем рейтинге в 2017 году: 94

Место в общем рейтинге в 2016 году: 73

Страна: Франция

BNP Paribas — финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг.

Вместе с Société Générale и Crédit Agricole составляет «большую тройку» французского банковского рынка. Штаб-квартиры — в Париже, Лондоне и Женеве.

Банк ведёт бизнес в 80 странах, включая Россию. BNP Paribas ведёт активные операции в области инвестиций, управления активами, а также на розничном рынке.

Общее число сотрудников — 185 тыс., из них 162,2 тыс. в Европе.

Группа ведёт активную меценатскую и спонсорскую деятельность.

Так, при её участии проводятся теннисные турниры в Калифорнии, Риме и Париже. Также гигант банковского рынка Европы является титульным спонсором Кубка Федерации и Кубка Дэвиса.

4. Barclays

Место в общем рейтинге в 2017 году: 104

Место в общем рейтинге в 2016 году: 68

Страна: Великобритания

Barclays Plc. — один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов с широким представительством в Европе, США и Азии.

Основные подразделения Barclays Plc: Персональный и корпоративный банкинг, Кредитные карты, Африканское подразделение, Инвестиционный банк, Подразделение неосновных активов.

С 2007 г. в России работает инвестиционное подразделение ООО "Барклайс Капитал".

5. UBS Место в общем рейтинге в 2017 году: 149 Место в общем рейтинге в 2016 году: 138 Страна: Швейцария UBS Group AG — крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий различные финансовые услуги по всему миру. Местом регистрации и нахождения главного офиса являeтся Цюрих. UBS осуществляет банковские услуги и управление инвестиционными операциями с ценными бумагами около 2,6 млн частных и 143 тыс. корпоративных клиентов, включая институционных вкладчиков, публичные корпорации и благотворительные фонды в Швейцарии, а также 3 тыс. финансовых институтов в мире. По объему управляемого капитала UBS является одним из крупнейших финансовых институтов мира. Банк располагает филиалами в 56 странах мира, в которых занято 60 155 сотрудников (из них 36% в Швейцарии, 17% в остальной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 35% в Северной и Южной Америке, 12% в Азии).

6. Cбербанк

Место в общем рейтинге в 2017 году: 156

Место в общем рейтинге в 2016 году: 200

Страна: Россия

Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила 9,1 млн долларов. Сбербанк серьезно улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance.

Сбербанк – единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга и единственный российский банковский бренд в мировом рейтинге Brand Finance Global 500. Сбербанк занимает шестое место среди европейских банков и 24 место среди мировых банков.

7. ING

Место в общем рейтинге в 2017 году: 163

Место в общем рейтинге в 2016 году: 163

Страна: Нидерланды

ING Groep N.V. — нидерландский финансовый конгломерат, предоставляющий услуги в сфере банковской деятельности, страхования и управления собственностью.

Аббревиатура ING расшифровывается как Internationale Nederlanden Groep (Международная нидерландская группа).

С 2007 года является спонсором команды Формулы-1 «Рено». Сотрудничество заявлялось до 2009 года включительно.

В ноябре 2006 года группа стала титульным спонсором Гран-при Австралии Формулы-1 на трёхлетний срок. Также титульный спонсор Гран-при Бельгии. C 2008 года — Гран-при Венгрии.

Однако 16 февраля 2009 года представители компании заявили о том, что трёхлетний контракт с Renault F1 Team продлён не будет, и в 2009 завершится присутствие компании в Формуле 1, но после объявления решения Всемирного Совета по «делу Renault», контракт с командой был разорван досрочно.

8. BBVA

Место в общем рейтинге в 2017 году: 178

Место в общем рейтинге в 2016 году: 150

Страна: Испания

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) – вторая по величине банковская группа Испании после Santander, предоставляет полный спектр банковских услуг всем категориям клиентов, включая розничные и корпоративные банковские услуги, управление активами и страхование.

Подобно другим испанским компаниям, банк занимает доминирующие позиции в испаноговорящих латиноамериканских странах, а также имеет сильное присутствие в южноевропейских странах, особенно в Италии и Португалии.

В настоящее время BBVA фокусируется на зарубежной экспансии и имеет свыше 7,5 тыс. офисов более чем в 30 странах.

В банке работают более 104 тыс. сотрудников, которые обслуживают более 47 млн клиентов и 900 тыс. акционеров.

BBVA ведет свою историю с 1857 г., когда Совет по торговле Испании финансировал создание Banco de Bilbao, денежно-эмиссионного и учетного банка.

Банковская группа, известная как BBVA, была создана в 1999 г. в результате слияния банков Argentaria и Banco Bilbao Vizcaya.