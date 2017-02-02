Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
325
-0.002%
EUR/KZT
351.46
-0.005%
RUB/KZT
5.45
-0.013%
EUR/USD
351.46
-0.005%
EUR/CHF
351.46
-0.005%
EUR/JPY
351.46
-0.005%
GBP/USD
412.39
-0.009%
USD/CHF
325
-0.002%
USD/JPY
325
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
325 351.46 5.45
-0.002% -0.005% -0.013%
Рынки
Нефть Brent
56.93
+0.006%
Нефть WTI
54.39
+0.004%
Золото
1215
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.93 54.39 1215
+0.006% +0.004% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Топ-10 банковских брендов Европы

02.02.2017 14:25   1492   0

Brand Finance составил рейтинг брендов по уровню их стоимости. Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью.

Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.

Рейтинг топ-10 банковских брендов Европы

1. HSBC

Место в общем рейтинге в 2017 году: 56

Место в общем рейтинге в 2016 году: 36

Страна: Великобритания

Это одна из крупнейших холдинговых групп в мире, основанная в 1865 году. HSBC ведет активную деятельность в Европе, Азии, Африке, Америке, на Ближнем Востоке и обслуживает клиентов в 73 странах. По некоторым источникам, количество клиентов превышает 125 млн.

С 1991 г. штаб-квартира компании располагается в Лондоне, ранее она находилась в Гонконге.

Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчетные операции, проектное финансирование, эмиссия банкнот и др. Общая численность персонала — 330 тыс. человек.

2. Santander

Место в общем рейтинге в 2017 году: 81

Место в общем рейтинге в 2016 году: 70

Страна: Испания

Grupo Santander — крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании. Помимо Испании Santander занимает одно из ведущих мест в Великобритании и в ряде стран Латинской Америки, также представлена в США. Ключевой структурой группы является Banco Santander. 

Штаб-квартира — в городе Сантандере (Кантабрия).

Grupo Santander состоит из более чем 780 компаний, на главную из них, Banco Santander, приходится около трети активов (тем не менее название Banco Santander часто применяется ко всей группе). Деятельность группы подразделяется по двум критериям: географическому и функциональному. 

Santander выступает в качестве титульного спонсора Гран-при Китая, Гран-при Испании, Гран-при Германии и Гран-при Великобритании, а также является партнером таких команд, как McLaren и Scuderia Ferrari в Формуле-1.

3. BNP Paribas

Место в общем рейтинге в 2017 году: 94

Место в общем рейтинге в 2016 году: 73

Страна: Франция

BNP Paribas — финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг.

Вместе с Société Générale и Crédit Agricole составляет «большую тройку» французского банковского рынка. Штаб-квартиры — в Париже, Лондоне и Женеве.

Банк ведёт бизнес в 80 странах, включая Россию. BNP Paribas ведёт активные операции в области инвестиций, управления активами, а также на розничном рынке.

Общее число сотрудников — 185 тыс., из них 162,2 тыс. в Европе. 

Группа ведёт активную меценатскую и спонсорскую деятельность.

Так, при её участии проводятся теннисные турниры в Калифорнии, Риме и Париже. Также гигант банковского рынка Европы является титульным спонсором Кубка Федерации и Кубка Дэвиса.

4. Barclays
 
 
Место в общем рейтинге в 2017 году: 104
 
Место в общем рейтинге в 2016 году: 68
 
Страна: Великобритания
 
Barclays Plc. — один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов с широким представительством в Европе, США и Азии. 
 
Основные подразделения Barclays Plc: Персональный и корпоративный банкинг, Кредитные карты, Африканское подразделение, Инвестиционный банк, Подразделение неосновных активов. 
 
С 2007 г. в России работает инвестиционное подразделение ООО "Барклайс Капитал".
 
5. UBS
 
 
Место в общем рейтинге в 2017 году: 149
 
Место в общем рейтинге в 2016 году: 138
 
Страна: Швейцария
 
UBS Group AG — крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий различные финансовые услуги по всему миру. Местом регистрации и нахождения главного офиса являeтся Цюрих.
 
UBS осуществляет банковские услуги и управление инвестиционными операциями с ценными бумагами около 2,6 млн частных и 143 тыс. корпоративных клиентов, включая институционных вкладчиков, публичные корпорации и благотворительные фонды в Швейцарии, а также 3 тыс. финансовых институтов в мире. 
 
По объему управляемого капитала UBS является одним из крупнейших финансовых институтов мира. 
 
Банк располагает филиалами в 56 странах мира, в которых занято 60 155 сотрудников (из них 36% в Швейцарии, 17% в остальной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 35% в Северной и Южной Америке, 12% в Азии).

6. Cбербанк

Место в общем рейтинге в 2017 году: 156

Место в общем рейтинге в 2016 году: 200

Страна: Россия

Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила 9,1 млн долларов. Сбербанк серьезно улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance.

Сбербанк – единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга и единственный российский банковский бренд в мировом рейтинге Brand Finance Global 500. Сбербанк занимает шестое место среди европейских банков и 24 место среди мировых банков.

7. ING

Место в общем рейтинге в 2017 году: 163

Место в общем рейтинге в 2016 году: 163

Страна: Нидерланды

ING Groep N.V. — нидерландский финансовый конгломерат, предоставляющий услуги в сфере банковской деятельности, страхования и управления собственностью. 

Аббревиатура ING расшифровывается как Internationale Nederlanden Groep (Международная нидерландская группа). 

С 2007 года является спонсором команды Формулы-1 «Рено». Сотрудничество заявлялось до 2009 года включительно. 

В ноябре 2006 года группа стала титульным спонсором Гран-при Австралии Формулы-1 на трёхлетний срок. Также титульный спонсор Гран-при Бельгии. C 2008 года — Гран-при Венгрии. 

Однако 16 февраля 2009 года представители компании заявили о том, что трёхлетний контракт с Renault F1 Team продлён не будет, и в 2009 завершится присутствие компании в Формуле 1, но после объявления решения Всемирного Совета по «делу Renault», контракт с командой был разорван досрочно.

8. BBVA
 
 
Место в общем рейтинге в 2017 году: 178
 
Место в общем рейтинге в 2016 году: 150
 
Страна: Испания
 
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) – вторая по величине банковская группа Испании после Santander, предоставляет полный спектр банковских услуг всем категориям клиентов, включая розничные и корпоративные банковские услуги, управление активами и страхование. 
 
Подобно другим испанским компаниям, банк занимает доминирующие позиции в испаноговорящих латиноамериканских странах, а также имеет сильное присутствие в южноевропейских странах, особенно в Италии и Португалии. 
 
В настоящее время BBVA фокусируется на зарубежной экспансии и имеет свыше 7,5 тыс. офисов более чем в 30 странах. 
 
В банке работают более 104 тыс. сотрудников, которые обслуживают более 47 млн клиентов и 900 тыс. акционеров. 
 
BBVA ведет свою историю с 1857 г., когда Совет по торговле Испании финансировал создание Banco de Bilbao, денежно-эмиссионного и учетного банка. 
 
Банковская группа, известная как BBVA, была создана в 1999 г. в результате слияния банков Argentaria и Banco Bilbao Vizcaya.

9.    Societe Generale

Место в общем рейтинге в 2017 году: 230

Место в общем рейтинге в 2016 году: 183

Страна: Франция

Группа Societe Generale была основана в 1864 г. во Франции и на сегодняшний день является одной из крупнейших финансовых групп в Европе. У банка более 33 млн клиентов по всему миру. Здесь работают более 160 тыс. сотрудников 116 национальностей в 77 странах.

Основные направления деятельности группы: 

1) обслуживание частных клиентов в сети отделений Societe Generale, банках Credit du Nord и Boursorama; 

2) международный розничный бизнес с присутствием в Центральной и Восточной Европе, России, Средиземноморье, Тропической Африке, Азии и заморских территориях Франции; 

3) обслуживание корпоративных клиентов и инвестиционный банкинг с мировым опытом в сфере инвестиционно-банковских услуг, финансирования и глобальных рынков.

10. Lloyds

Место в общем рейтинге в 2017 году: 244

Место в общем рейтинге в 2016 году: 153

Страна: Великобритания

Lloyds Banking Group plc — британский финансовый конгломерат; является крупнейшим розничным банком Великобритании. 

Образован в 2009 году в результате слияния финансовой группы Lloyds TSB Group, ведущей свою историю с XVIII века и HBOS plc. 

Наряду с Barclays, HSBC и Royal Bank of Scotland Group составляет «большую четвёрку» британских банков. 

Деятельность конгломерата почти полностью ограничена Великобританией и заключается в банковских услугах, страховании и лизинге автомобилей.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    41

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    48

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    26

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    69

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное