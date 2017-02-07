Валюта нал
USD 322.50 323.00
RUB 5.47 5.49
EUR 346.50 347.20
Валюта бирж
USD/KZT
321.8
+0.003%
EUR/KZT
345.39
+0.004%
RUB/KZT
5.47
-0.009%
EUR/USD
345.39
+0.004%
EUR/CHF
345.39
+0.004%
EUR/JPY
345.39
+0.004%
GBP/USD
401.61
+0.004%
USD/CHF
321.8
+0.003%
USD/JPY
321.8
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
321.8 345.39 5.47
+0.003% +0.004% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
55.91
+0.003%
Нефть WTI
53.83
+0.004%
Золото
1236.4
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.91 53.83 1236.4
+0.003% +0.004% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Турция начала создание инфраструктурного фонда на $200 млрд

07.02.2017 09:33   370   0

Турецкое правительство перевело свою долю в крупнейшем банке страны TC Ziraat Bankasi AS, в нефтегазовой компании TPAO и почти 7% акций оператора сотовой связи Turk AS Telekomunikasyon в новый Фонд национального благосостояния для дальнейшего финансирования крупных инфраструктурных проектов, сообщают Вести.

Также после одобрения регулирующих органов правительство переведет в фонд свою 51,1%-ю долю в Turkiye Halk Bankasi AS и 49,1% акций Turkish Airlines.

Фонд, созданный в августе, будет использовать доходы от продажи активов для финансирования крупных инфраструктурных проектов: строительство аэропортов, морских портов, автомобильных и железных дорог по всей стране. Министр экономики Нихат Зейбекши заявил, что возможный объем активов фонда может достичь $200 млрд.

В фонд также переданы 73,6% акций Стамбульской фондовой биржи, акции компании Eti Maden, компании-производителя чая Cay Isletmeleri, а также телекоммуникационной компании Turksat. В течение трех месяцев в фонд будут переданы и активы стоимостью 3 млрд лир, принадлежащие Фонду поддержки оборонной промышленности Турции.

Расходы на проведение ЧМ по футболу 2018 года в России выросли до 638 млрд рублей ...
Постановлением правительства России от 31 января были внесены изменения в документ «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской...

Исполнительный комитет фонда Turkiye Varlik Fonu Yonetim AS возглавят четыре известных экономиста страны: экономический советник президента Йыгыт Булут, профессор кафедры экономики Университета Медипол и колумнист газеты Sabah Керем Алкин, исполнительный директор Стамбульской фондовой биржи Химмет Карадаг, ректор Университета Пири Рейс Орал Эрдоган.

Расходы на проведение ЧМ по футболу 2018 года в России выросли до 638 млрд рублей

В 2013 г. правительство обратилось к международным банкам, чтобы продать долю в 6,7% в Turk Telekom от общей доли в 31,7% за счет вторичного размещения акций, однако план реализовать не удалось. 55% акций сотового оператора принадлежит дубайскому OGER Telecom Ltd.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    21

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    25

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    41

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    13

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное