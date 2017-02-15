Уоррен Баффетт продал акции Wal-Mart

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продала акции Wal-Mart на $900 млн, решив вместо этого вложить миллиарды долларов в авиакомпании.

В результате у Баффетта почти не осталось акций Wal-Mart, в то время как крупнейший в США традиционный ритейлер стремится догнать Amazon и другие интернет-магазины.

Рыночная стоимость Amazon сейчас составляет $356 млрд по сравнению с $298 млрд у Wal-Mart. В прошлом году инвестор признал, что традиционные ритейлеры испытывают трудности в условиях конкуренции с гигантами электронной коммерции.

С тех пор Баффетт сокращал свою долю в Wal-Mart. Впервые он купил акции компании в 2005 г.

С конца 2014 г. стоимость акций Wal-Mart упала на 21%, тогда как акции Amazon взлетели на 119%.

Онлайн-продажи Wal-Mart составили лишь $13,7 млрд в 2015 г. по сравнению со $107 млрд у Amazon. При этом WalMart по-прежнему лидирует по общему объему продаж - $482 млрд, что в четыре раза больше выручки Amazon.

Berkshire Hathaway увеличила свои доли в различных авиакомпаниях в IV квартале 2016 г., свидетельствуют данные отчетности, опубликованные 14 февраля.

Компания приобрела 43,2 млн акций Southwest Airlines за $2,15 млрд. Между тем, Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Delta Air Lines на 848% до 60 млн акций на сумму $2,95 млрд. Компания также увеличила свою долю в American Airlines.

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Баффетт продолжал покупать акции авиакомпаний даже после того, как назвал этот сектор "ловушкой для инвесторов" в ходе годового собрания акционеров в 2013 г.

Компания Уоррена Баффетта увеличила свою долю в Apple на 277%, купив 42,1 млн акций стоимостью $6,64 млрд.

Наибольший объем средств Баффетт по-прежнему держит в акциях Kraft Heinz, его доля в компании не изменилась - $28,4 млрд. Значительный объем средств инвестор также вложил в Wells Fargo, Coca-Cola, IBM и American Express.

Объединенный портфель Berkshire прибавил 15% в IV квартале. При этом индекс S&P 500 вырос на 3,3%.

Крупные инвестиционные компании, включая хедж-фонды, обязаны ежеквартально раскрывать сведения о своих "длинных" позициях по акциям. Из-за отставания по времени эти позиции могут быть изменены или закрыты на момент обнародования данных.