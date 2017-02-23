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Уоррен Баффетт за один "день" потерял $143 млрд

23.02.2017 09:16   3189   0

Мировой стратег просчитался на $143 млрд, и поводом послужило то, что американская компания Kraft Heinz отказалась от покупки нидерландско-британской Unilever, сообщают Вести.

Kraft Heinz предлагала порядка $50 за акцию Unilever, что категорически не устроило руководство нидерландско-британской компании, посчитавшей цену заниженной. 

Если бы сделка состоялась, она стала бы одной из крупнейших в истории и привела бы к возникновению второго в мире производителя продуктов питания, уступающего по размеру только Nestle. Эксперты и инсайдеры указывают, что Uniliver не устроила предложенная цена. Кроме того, стратегии и модели развития двух компаний существенно различаются. Но это никак не успокаивает миллиардера: он привык выигрывать. 

Ряд аналитиков полагают, что, скорее всего, главной причиной отказа Unilever продолжать дискуссию являются действия главных акционеров Kraft Heinz в 2015 г. Несколько лет назад компания Heinz, за которой стоят 3G Capital и фонд Уоррена Баффетта, договорилась о слиянии с производителем готового питания Kraft Food, в результате чего для сокращения издержек объединенной компании пришлось закрыть 7 заводов и лишить рабочих мест свыше 2 600 человек. 

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Помимо плохой репутации акционеры Kraft Heinz обзавелись огромным долгом вследствие существенной переплаты за Kraft Food: 3G Capital и Berkshire Hathaway заплатили за компанию в 22 раза больше, чем она генерировала наличности за год. По предварительным условиям сделки, за Unilever предлагали заплатить не только "наличными", но и ценными бумагами Kraft Heinz — в таких условиях решение руководства Unilever отказаться от предложения выглядит логичным.

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Хотя еще совсем недавно Баффетт раздавал рекомендации по экономическому успеху и успел поймать выгоду от победы Трампа и увеличил инвестпортфель своей компании Berkshire Hathaway на $12 млрд. Ему казалось, что сделки должны идти в его карман, но неожиданно одна из самых крупных сделок с Unilever не состоялась. Баффетт имеет прямое отношение к этой сделки, так как 50% Kraft Heinz принадлежит двум серьезным гигантам Dealmakers, Уоррену Баффетту и 3G Capital. 

Kraft Heinz возникла в 2015 г. после слияния Kraft Foods Group и Heinz, одним из владельцев которой являлся холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Среди брендов объединенной компании — Heinz, Jacobs, Cate Noir, Maxwell House, Alpen Gold, Cadbury, Toblerone, Mika. В 2015 г. Баффетт объединил Heinz и Kraft, в результате чего образовал единую компанию, пятую по величине в мире по производству продуктов питания и напитков. Тогда Berkshire Hathaway и 3G Capital инвестировали $10 млрд в объединенную компанию, которая и получила называние The Kraft Heinz Company. Burger King контролируется компанией Джорджа Пауло Леманна 3G Capital, которая в 2013 г. объединила базирующуюся в Небраске компанию Berkshire и HJ Heinz, которую он купил за $23,3 млрд. Баффетт купил половину простых акций производителя кетчупа за $4,25 млрд и вложил $8 млрд в привилегированные акции, по которым выплачиваются 9% ежегодных дивидендов.

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