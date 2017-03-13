Уровень долларизации срочных вкладов юрлиц упал на 18%

Уровень долларизации резервов казахстанских предприятий, находящихся на банковских депозитах, достиг минимального значения с начала 2015 года. Доля валютных депозитов в общем объеме срочных вкладов по итогам января 2017 года составила 53%, или 2,2 триллиона тенге, передает Finprom.kz.

Казахстанский бизнес все активнее высвобождает резервы для инвестирования в собственное развитие, все меньше оценивая вероятность резкой девальвации нацвалюты. Годом ранее девальвационные ожидания были настолько высоки, что большая часть вкладов корпоративных клиентов банков была номинирована в валюте (71%).

Уровень долларизации резервов предприятий РК значительно снизился, однако показатель остается довольно высоким, если сравнивать с ситуацией в 2012-2013 годах, - на фоне стабилизации состояния экономики деловая активность в РК выросла, бизнес не ожидал валютных шоков и доля валютных вкладов в кордепозитах упала до минимума в 24-30%.

Краткосрочный экономический индикатор январь-февраль составил 103,7%

Спрос на валюту со стороны предприятий упал. В январе объем торгов долларом США на организованном валютном рынке KASE составил всего $1,6 млрд. Это минимальный месячный объем торгов за последние 10 лет, с начала 2006 года.

На внебиржевом рынке также не наблюдается повышенного спроса на валюту - объемы покупок и продаж долларов США практически паритетны.

Регулятор также заметил данную тенденцию, и 20 февраля текущего года было принято решение понизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1% на фоне снижения инфляционных ожиданий, повышения стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем валютном и денежном рынках, восстановления деловой активности, а также благоприятных внешних экономических условий. "Новый уровень базовой ставки отражает долгосрочный баланс между ценовой и финансовой стабильностью, соответственно, потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничен", - указано в сообщении Нацбанка.

Внешние условия, влияющие на стоимость национальной валюты, остаются благоприятными. По итогам января 2017 года реальный эффективный обменный курс тенге держится на историческом минимуме - индекс РЭОК составляет 79,5%, без учета нефти на уровне 79,9%.

Дневная сессия: доллар слабеет

Напомним, что казахстанский тенге в сравнении с валютами основных торговых партнеров выглядит перепроданным, начиная с сентября 2016 года, когда индекс РЭОК упал с 103,4% до 82,4%.