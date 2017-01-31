В 2016 году объем кредитов МФО вырос на 23%

Микрофинансовые организации перехватывают инициативу у банков на кредитном рынке. За 2016 год (январь-сентябрь) объем кредитов, предоставленных МФО экономике Казахстана, увеличился на 23%, сообщает Ranking.kz.

Размер совокупного кредитного портфеля банков РК за этот же период фактически не изменился (прирост менее 0,1%).

Объем рынка микрокредитования оценивается в более чем 107 миллиардов тенге. Порядка 44% всего рынка сосредоточено в руках одной организации - KMF.

Напомним, что резкий рост кредитной активности МФО происходил на фоне сокращения числа участников рынка (в 2016 году микрокредитный рынок РК полностью перешел под регулирование Нацбанка).

Оставшиеся на рынке микрофинансовые организации увеличили темпы кредитования экономики настолько, что зафиксировали рекордный объем выдачи за всю историю наблюдений (за 9 мес. года).

За январь-сентябрь 2016 года МФО выдали новых займов на сумму 99 миллиардов тенге. Это на 39% больше объема выдачи за аналогичный период предыдущего года.

Доходность по пенсионным активам ЕНПФ за 2016 год составила 7,95%