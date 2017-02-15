В 2017 году ожидается проведение стресс-тестирования банков второго уровня

В рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев разъяснил ситуацию в банковском секторе Казахстана.

Согласно отчетности, на 1 января 2017 года ни один банк не нарушил пруденциальные нормативы по достаточности капитала. Об этом в интервью газете "Казахстанская Правда" в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопрос о самочувствии банковского сектора с учетом возросших в этом году требований к показателям капитализации.

«Большинство банков были готовы и сформировали дополнительные резервы. Другим важным вопросом является жизнеспособность бизнес-моделей отдельных банков. Важна возможность генерации постоянного дохода и обеспечения устойчивости финансового института. Кризисные явления, сокращение потребительского спроса, увеличение стоимости фондирования, снижение доли качественных проектов в реальном секторе экономики будут способствовать снижению рентабельности финансового сектора», - сказал Д. Акишев.

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Также, по его мнению, важно, чтобы участники рынка реально оценивали свои возможности на ближайшие годы, когда будет требоваться вложение капитала. «Банки в основном привыкли пополнять капитал за счет капитализации своей прибыли. Это возможно в условиях высокой рентабельности. Сейчас ситуация изменилась. Дальнейшая капитализация банков должна происходить, в первую очередь, за счет средств акционеров», - отметил Глава Нацбанка.

Д. Акишев отметил, что проблемные активы, которые требуют формирования дополнительных провизий, и требования регулятора о повышении капитализации будут оказывать давление на банковский бизнес с двух сторон. «Необходимо оптимизировать затраты, проводить консервативную политику либо начинать процессы консолидации с другими участниками финансового рынка, которые обладают более жизнеспособной бизнес стратегией», - сказал он.

С учетом возможных процессов консолидации банков в 2017 году ожидается проведение стресс-тес­тирования БВУ со стороны НБ РК. «Желательно, чтобы к концу 2017 года каждый крупный банк прошел стресс-тестирование», - отметил Д. Акишев.

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Также будет введен механизм оценки банков не только по соблюдению пруденциальных нормативов, но и по риск-профилю банка. По этому поводу Национальным банком начата работа по подготовке поправок в законодательство по внедрению риск-ориентированного надзора. Данияр Акишев отметил о необходимости соответствую­щего инструментария. «Формально некоторые банки проводят высокорисковые операции, которые не приводят к текущему нарушению пруденциальных нормативов. Однако концентрация таких операций и продолжение такой политики в будущем приведут к ухудшению финансового состояния. В этих условиях у Национального банка отсутствуют реальные инструменты воздействия по ограничению такого рода операций», - считает Глава Национального Банка.