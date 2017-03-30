В 2018 году в Казахстане отменят льготы по НДС для сельхозпроизводителей

Казахстан отменит ряд льгот по налогу на добавленную стоимость для сельхозтоваропроизводителей с 2018 года, передает МИА "Казинформ".

«В связи с вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию рассматривается вопрос об исключении отдельных льгот по НДС с 2018 года, которые противоречат требованиям и принципам ВТО», - пояснил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В частности, речь идет о норме по уменьшению на 70 процентов суммы НДС, уплачиваемого в бюджет юридическими лицами, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и сельхозпроизводителей по отдельным видам деятельности.

Кроме того будет отменена норма по уменьшению на 70 процентов суммы НДС, уплачиваемого в бюджет лицами, применяющими специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры и сельскохозяйственных кооперативов.

Наряду с этим по принципу экономической эффективности с учетом опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития предусматривается пересмотр некоторых действующих налоговых льгот в виде освобождения от НДС.