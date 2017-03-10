В феврале 2017 года цены на новое жилье снизились на 0,4%

В феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного – остались без изменений, передает Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 0,4%.

Также на 4,8% увеличилось количество зарегистрированных сделок купли-кпродажи жилья и составило 16 975. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 35,0 %.