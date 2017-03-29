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В феврале 2017 года объем новых валютных займов составил 62,3 млрд. тг

29.03.2017 18:58   658   0
В феврале 2017 года наблюдалось увеличение объема выданных кредитов по сравнению с январем 2017 года на 21,1%, с февралем 2016 года – на 2,3%, сообщает пресс-служба Нацбанка РК. 
 
За два первых месяца текущего года объем выдач новых кредитов увеличился на 7,9% (или 93,3 млрд. тенге) по сравнению с январем-февралем 2016 года.
Рост кредитования в феврале 2017 года был связан с увеличением объемов выдач кредитов в национальной валюте небанковским юридическим лицам на 32,7% или 104,5 млрд. тенге (до 424,4 млрд. тенге) на фоне снижения ставки по ним – с 15,2% в январе до 14,3% по итогам февраля 2017 года. 
 
По сравнению с январем 2016 года ставка снизилась на 11,6 процентных пунктов, т.е. практически вдвое. Новое кредитование физических лиц в национальной валюте в рассматриваемом месяце увеличилось на 14,2% или 26,3 млрд. тенге (до 211,6 млрд. тенге), при этом ставка по ним практически не изменилась – 18,7% по сравнению с 18,6% в предыдущем месяце.
 
Продолжает снижаться спрос на новые займы в иностранной валюте. В феврале 2017 года объем новых валютных займов (62,3 млрд. тенге) сложился на минимальном уровне с января 2013 года. По сравнению с предыдущим месяцем снижение составило 12,6%, а за два первых месяца года – на 65,8% по сравнению с январем-февралем 2016 года.

Более высокие объемы погашений по ранее выданным займам по сравнению с новыми выдачами привели к снижению объема кредитного портфеля банков. Объем кредитования банками экономики на конец февраля 2017 года составил 12 354,5 млрд.
тенге, снизившись за месяц на 1,3% (с начала года – на 3,9%).
 
Снижение происходит главным образом за счет валютных кредитов. В феврале 2017 года объем кредитов в иностранной валюте снизился на 5,7% и составил 3 779,5 млрд. тенге, в то время как объем кредитов в национальной валюте вырос
на 0,7% до 8 575,1 млрд. тенге.
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Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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