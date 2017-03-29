В феврале 2017 года объем новых валютных займов составил 62,3 млрд. тг

За два первых месяца текущего года объем выдач новых кредитов увеличился на 7,9% (или 93,3 млрд. тенге) по сравнению с январем-февралем 2016 года.

Рост кредитования в феврале 2017 года был связан с увеличением объемов выдач кредитов в национальной валюте небанковским юридическим лицам на 32,7% или 104,5 млрд. тенге (до 424,4 млрд. тенге) на фоне снижения ставки по ним – с 15,2% в январе до 14,3% по итогам февраля 2017 года.

По сравнению с январем 2016 года ставка снизилась на 11,6 процентных пунктов, т.е. практически вдвое. Новое кредитование физических лиц в национальной валюте в рассматриваемом месяце увеличилось на 14,2% или 26,3 млрд. тенге (до 211,6 млрд. тенге), при этом ставка по ним практически не изменилась – 18,7% по сравнению с 18,6% в предыдущем месяце.

Продолжает снижаться спрос на новые займы в иностранной валюте. В феврале 2017 года объем новых валютных займов (62,3 млрд. тенге) сложился на минимальном уровне с января 2013 года. По сравнению с предыдущим месяцем снижение составило 12,6%, а за два первых месяца года – на 65,8% по сравнению с январем-февралем 2016 года.

Более высокие объемы погашений по ранее выданным займам по сравнению с новыми выдачами привели к снижению объема кредитного портфеля банков. Объем кредитования банками экономики на конец февраля 2017 года составил 12 354,5 млрд.

тенге, снизившись за месяц на 1,3% (с начала года – на 3,9%).

Снижение происходит главным образом за счет валютных кредитов. В феврале 2017 года объем кредитов в иностранной валюте снизился на 5,7% и составил 3 779,5 млрд. тенге, в то время как объем кредитов в национальной валюте вырос

на 0,7% до 8 575,1 млрд. тенге.