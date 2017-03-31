В Казахстане зафиксирован рост цен на продукты

По итогам марта самый высокий рост цен к февралю отмечен в сегменте овощей. Так, репчатый лук подорожал за месяц на 8,8%, до 86,62 тг за кг, картофель - на 3,9%, до 108,95 тг за кг, капуста - на 3,7%, до 92,17 тг за кг.

Месяцем ранее, по итогам февраля, уже отмечалось ощутимое удорожание по этим же позициям. Так, картофель за последний зимний месяц подскакивал в цене к январю на 7,9%, лук - на 4,8%, капуста - на 3%.

Среди фруктов в марте подорожали бананы (+1,5% за месяц) и незначительно (всего на 0,2%) - яблоки. Цитрусовые, напротив, подешевели - апельсины на 1,6%, лимоны - на 0,5%.

В сегменте мяса и мясной продукции заметно приросли в цене лишь баранина (+1,5% за месяц, до 1275,89 тг за кг) и говяжья печень (также +1,5%, до 775,48 тг за кг). Для прочей продукции мяса, а также рыбы и птицы, рост не превысил 1%.

Более того, яйца показали удешевление к февралю на 3,7%, до 275,88 тг за десяток. Примечательно, что и в феврале яйца также дешевели - на 4,2% к январю текущего года.

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Рост цен на молочные и кисломолочные изделия также оставался в пределах 1% по большинству товарных групп.

Только пастеризованное молоко с долей жирности 2,5% подорожало за месяц на 1,2%, до 195,83 тг за литр. В феврале по этой позиции уже отмечался рост - на 1,% к январю.

Мучные и крупяные изделия также выросли в цене за месяц не более, чем на 1%.

Более того, в сегменте круп отмечено удешевление сразу по нескольким позициям: рис за месяц снизился в цене на 0,2%, до 287,56 тг за кг, перловая крупа - на 0,3%, до 166,35 тг за кг, гречневая - сразу на 1,4%, до 424,91 тг за кг. Причем гречневая крупа, самая дорогая в сегменте, уже дешевела в феврале - на 0,1% к январю 2017.

В сегменте бакалейных товаров и напитков заметнее всего подорожали в праздничном марте конфеты (+2,1%, до 907,97 тг за кг) и карамель (+1%, до 601,7 тг за кг), а также майонез - на 2,4% за месяц, до 658,09 тг за кг. Причем майонез уже поднимался в цене в феврале - на 1,1% к январю 2017.

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В целом за год производство продуктов питания в РК выросло в стоимостном выражении на 13,1% - до 204,1 миллиарда тенге по итогам января-февраля 2017. Развитие сектора - один из ключевых приоритетов индустриально-инновационного развития и третьей волны модернизации страны.

Ключевые для пищепрома регионы - Алматы (28,8 млрд тг, +13,6% год-к-году), Костанайская область (28 млрд тг, +28% за год) и ЮКО (25,7 млрд тг, +23,7% за год).