В Казахстане повысили минимальную стоимость сигарет

Минимальная стоимость пачки сигарет в Казахстане законодательно определена на уровне 300 тенге, передает Sputnik Казахстан.

Поправки в соответствующее постановление правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года №260 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром" опубликованы на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК.

"1. Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папирос в размере трехсот тенге", — говорится в тексте постановления.

Поправки вступают в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, т.е. с 3 апреля 2017 года.

До этого сигареты с фильтром стоили минимум 270 тенге.