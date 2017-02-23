В Казахстане расходы на здравоохранение выросли на 20%

Большая часть расходов приходится на южные регионы - ЮКО, Алматы. Они составляют четверть всех затрат местного бюджета на здравоохранение, передает Ranking.kz.

Расходы госбюджета на здравоохранение составили 1 трлн тенге при среднегодовом увеличении в 9%. В 2017 году на поддержку данной сферы планируется выделить на 100 млрд больше - 1,1 трлн тенге.

На 1 февраля 2017 года расходы на здравоохранение из госбюджета составили уже 90 млрд тенге или 8,2% от годового плана.

Сфера здравоохранения в структуре госбюджета занимает 11% и стоит на третьем месте после соцобеспечения и образования.

До 2017 года здравоохранение большей частью финансировалось местным бюджетом - доля его оценивалась в 64% объема в среднем. Однако с этого года расходы местного бюджета сократятся на 40%, а республиканского - вырастут на 82%, тем самым увеличив долю расходов РБ на здравоохранение с 36% до 65%.

На 2017 год запланировано бюджетных средств из РБ на сумму 717 млрд тенге, из МБ - 386 млрд тенге.

По итогам прошлого года расходы РБ увеличились на 34%, составив 647 млрд тенге, при среднегодовом увеличении в 3%. Расходы МБ увеличились на 13%, составив 393 млрд.

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На обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения в 2017 году из госбюджета выделяется 771 млрд тенге.

Данные средства идут на лечение тяжелых заболеваний, закуп препаратов, проведение операций, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и т.д.

На лечение онкологических заболеваний из госбюджета на 2017 год будет выделено 35,7 млрд тенге.

На оказание специализированной медицинской помощи населению и услуг по организации работ по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и СПИД выделено 1,88 млрд тенге - на 6% больше прошлого года.

На закуп и обеспечение лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год предусмотрено 123 млрд тенге, что больше уровня прошлого года на 63,3%.

На лечение граждан за рубежом и привлечение иностранных специалистов в 2017 году объем средств составит 1,7 млрд тенге - на 30% меньше, чем в предыдущем году.

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Основными потребителями бесплатных медицинских услуг являются ЮКО и Алматы. В ЮКО по плану будет выделено 52,1 млрд тенге, в Алматы - 44,2 млрд.

Наиболее сильно с прошлого года сократился объем финансирования в Алматинской области (-53%), СКО (-50%) и ЗКО (-47%).

На госпрограмму развития здравоохранения "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы предусмотрено 1,9 трлн тенге. Из них 16% средств госбюджета и 84% привлеченных средств из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). На 2017 год запланировано выделить 88,35 млрд тенге из бюджета и 320 млрд из ФСМС.

По итогам прошлого года, лидерами по количеству расходов на здравоохранение стали Кызылординская, Актюбинская области и Алматы.