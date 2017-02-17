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В Казахстане сокращаются расходы на оборону

17.02.2017 10:18   946   0

В Казахстане сокращаются расходы на оборону, но увеличиваются на правоохранительные органы. В 2016 году расходы на охрану общественного порядка выросли на 5%, в то время как затраты на оборону уменьшились на 3%, сообщает Ranking.kz.

На финансирование обороны РК и общественного порядка за 2016 год госбюджет выделил 1 трлн тенге - на 12 млрд больше, чем годом ранее (+1,1%).  При этом расходы на оборону сократились на 3%, а на поддержание общественного порядка, напротив, увеличились на 5%.

На оборону и общественный порядок уходит 11% от всех затрат после соцподдержки (21%) и образования (18%). Из них на оборону ежегодно расходуется 41-43%, на поддержку общественного порядка, безопасности, правовой, судебной и уголовной деятельности больше - 57-59%.

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В основном, данная сфера финансирутся из средств республиканского бюджета. 86% приходится на РБ и 14% на МБ.

За 2016 год из РБ было выделено 877 млрд тенге - на 4 млрд больше 2015 года. На оборону пришлось 440 млрд тенге (- 4% с 2015 года), а на общественный порядок 453 млрд тенге (+5%).

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На 2017 год на оборону запланировано выделить 408 млрд тенге, что сократит расходы еще на 4% и увеличить расходы на общественный порядок до 482 млрд тенге (+6%).

Из местного бюджета поступило 146 млрд тенге - на 8 млрд больше 2015 года. На оборону 15 млрд тенге  (+10%), а на общественный порядок 131 млрд тенге (+5%).

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*- Так как ГБ = РБ + МБ, рассматривая отдельно РБ и МБ, трансферты из РБ в МБ зачитываются в расходы РБ и эти же трансферты, расходуемые МБ зачитываются в расходы МБ и происходит двойной учет суммы трансфертов. Во избежание этого расходы РБ на нацбезопасность представлены без учета трансфертов

Расходы республиканского бюджета на оборону на 90% состоят из военных нужд  (380 млрд тенге в 2016 году ) и на 10% из обеспечения работы по чрезвычайным ситуациям (43,5 млрд тенге). 

Основная доля расходов в обеспечение общественного порядка приходится на обеспечение безопасности (44%) и на правохранительную деятельность (28%). Финансирование противодесвтияю уголовной деятельности занимет 8% в расходах, расходы на судебную -  7%.

Сильный рост затрат наблюдается в правохранительной, судебной и в деятельности по обеспечению законости и правопорядка (+12%). Расходы по обеспечению безопасности личности, общества и государства увеличилась на 3%. Остальные категории расходов сократились на 5-6%.

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По количеству расходов на оборону лидирует следующая тройка областей: ЮКО, Акмолинская и Алматинская области. Их совокупная доля составила 43% в 2016 году. Следом с небольшим отставанием идут Алматы и Карагандинская область.

В 2016 году в ЮКО было выделено 2,2 млрд тенге (в 2 раза больше предыдущего года), в Аклмолинскую 2,17 млрд тенге (+12%) и в Алматинскую 2 млрд тенге, что в 2 раза меньше 2015 года.

По количеству расходов на обеспечение общественного порядка выделяются два регина Алматы и ЮКО (22%) и чуть меньше расходов идет в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО. Вместе их совокупная доля составляет 54%.

В Алматы в 2016 году было выделено на эти цели 16 млрд тенге (+13% с 2015 года), в ЮКО 13 млрд (+8%), в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО идет в среднем по 10,5 млрд тенге. Расходы Астаны и Алматинской области увеличились на 10% и 4% соотвественно, а Карагандинской и ВКО сократились на 1% и на 4% соотвественно.

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Наибольший рост расходов на оборону и общественный порядок наблюдается в Атырауской области (+32%) - резкое увеличение затрат по обеспечению общественного порядка. В денежном выражение затраты увеличились с 5,8 млрд тенге до 7,6 млрд в 2016 году.

На втором месте стоит ЮКО, где расходы увеличились с 13 млрд до 15 млрд тенге (+16%) из-за увеличения в два раза расходов на оборону.

И на третьем месте Павлодарская область (+16%), однако в денежном эквиваленте расходы региона увеличились лишь на 8,7 млн тенге.

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трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
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