В Казахстане запустится Первая Межбанковская база по операционным рискам

Обмениваться по операционным инцидентам Банков второго уровня в режиме онлайн предложили в Первом кредитном бюро. База будет содержать все инциденты, происходящие в Банках и позволит минимизировать операционные риски на базе имеющегося опыта в других финансовых институтах, в том числе такие риски, как кибератаки, сообщает пресс-служба ПКБ.

В первый рабочий день апреля ПКБ совместно с партнером LDW презентовали первую Межбанковскую базу данных операционных рисков (МБДОР). База будет содержать все инциденты, происходящие в Банках и позволит минимизировать операционные риски на базе имеющегося опыта в других финансовых институтах, в том числе такие риски, как кибератаки.

Согласно рекомендациям Базельского комитета финансовые институты ведут отчетность инцидентов, связанных с операционными факторами, повлиявших на деятельность финиститута и повлекшие определенные убытки. Зачастую внутренняя база банков содержит только внутреннюю информацию, а автоматизированный обмен данной информацией до Первого кредитного бюро никто предложить не мог.

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«Положительный опыт работы с Базой Данных Кредитных Историй, а это более 30 миллионов контрактов, мы решили масштабировать и на другие классы рисков. У финансового рынка большая потребность в обмене операционными инцидентами для качественного анализа, корректировки процессов и контрольных функций. Межбанковская база данных операционных рисков позволит банкирам «учиться на чужих ошибках», что во многом оптимизирует процессы и операционные расходы», - заявил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

Также в ПКБ отметили, что подобный онлайн-обмен позволит своевременно отреагировать и на события, подобные кибератакам. Эксперты также уточнили, что уже есть банки, которые первыми вступают в консорциум. МБДОР предполагает доступ к самой базе данных операционных рисков (без указания персональных данных), консалтинг с выездом специалистов, обучение, программное обеспечение в облаке, а также техническую поддержку.