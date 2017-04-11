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В марте годовой рост цен составил 7,7%

11.04.2017 10:32   799   0

В марте 2017 цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились к февралю - на 0,5%, год-к-году - на 7,7%. Для сравнения, в марте 2016 годовой уровень инфляции составлял 15,7%.

Продовольственные товары подорожали за год на 9,7% (против 12,7% в марте 2016), непродовольственные - на 8,5% (против 26,5% годом ранее), платные услуги - на 4,7% (против 9,1% в прошлом году).

Среди продовольственных товаров наибольшее удорожание отмечено в категории алкогольных напитков и табачных изделий - сразу на 10,8% за год. Среди платных услуг заметнее всего выросли в цене транспортные - на 9,4% год-к-году.

Самый высокий уровень инфляции в кризисный период отмечался в июле-августе прошлого года, когда годовой рост цен составлял почти 18%. В основном подорожание коснулось непродовольственного сектора, где товары подскочили в цене сразу на 28% за год.

Российские банки теряют позиции на кредитном рынке РК...
Ссудный портфель БВУ РК за год, к концу февраля 2017 года сократился на 3,1%, до 15,14 трлн тенге, против 15,62 трлн в конце февраля 2016 года. Сов...

Однако уже к началу текущего года инфляционные процессы удалось обуздать - показатель годового роста цен опустился до менее 8%.

10 апреля Национальный Банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 12%, по операциям изъятия ликвидности - 10%.

Дневная сессия: доллар торгуется на прежнем уровне

Ставка была понижена с 12% в феврале. Как пояснил глава НБ РК Данияр Акишев, при принятии решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов - устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах - торговых партнерах. Среди внутренних факторов повлияла продолжающаяся дедолларизация банковских вкладов, а также значительное замедление инфляции, и снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения.

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Инфляция в Казахстане сохраняется в пределах целевого коридора и прогнозов Нацбанка. Кроме того, глава финрегулятора подчеркнул, что инфляционные ожидания населения стабилизировались. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в марте составила 6,1%. Таким образом, ожидания населения формируются на уровне ниже фактического значения инфляции.

Ранее сообщалось, что НБ РК продолжит политику снижения инфляции, и целевой коридор будет постепенно снижаться: в 2017 - 6-8%, в 2018 - 5-7%, в 2019 - 4-6%.

На ремонт дорог в Алматы выделено 7 млрд тенге

В то же время, несмотря на немалый оптимизм после пессимистичного прошлогоднего опыта, инфляция в Казахстане значительно превышает показатели большинства стран СНГ. Так, по итогам февраля РК входил в тройку антилидеров среди государств содружества, наряду с Украиной (где годовой показатель инфляции составлял 14,2%) и Азербайджаном (13,2%). Для сравнения, в соседней России инфляция не превысила 4,6%, в Кыргызстане - 1,3%. Еще одна страна ЕАЭС, Армения, показала даже снижение потребительских тарифов и цен - на 0,1% за год.

Еще больше отстает РК от стран ЕЭП, где средний уровень инфляции по еврозоне составил всего 2%, и даже самые слабые показатели - всего 3,4% (Эстония).

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    124

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    25

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    271

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    309

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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