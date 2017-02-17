В марте состоится одно из самых перспективных IPO - Snapchat

1 марта на IPO выходит Snap Inc – компания, развивающая одно из самых быстро растущих мобильных приложений - Snapchat. Аналитики инвестиционных компаний уже называют это IPO одним из самых значимых на рынке в 2017 году. Потенциал роста акций ожидается от 39% в среднесрочной перспективе.

По данным инвестиционной компании «Фридом Финанс», капитализация компании оценивается минимум в $16,2 млрд, максимум – в $18,5 млрд. Размещаемая доля – 17,3%, диапазон цены акций $14-16, дата начала торгов – 2 марта.

Snapchat (от англ. snap — моментальный снимок) — это мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Создано Эваном Шпигелем, Бобби Мерфи и Френком Брауном во время обучения в Стэнфордском университете.

Используя приложение, пользователь может снимать фото, записывать видео, добавлять текст и рисунки и отправлять их управляемому списку получателей. Для такой отправляемой фотографии или видео, называемых snap, пользователи задают лимит времени, обозначающий, как долго получатели смогут просматривать материал (на март 2015 он варьировался от 1 до 10 секунд), после которого он скрывается с устройства получателя, но не удаляется с сервера Snapchat. Повторно посмотреть можно только последний snap и только раз в 24 часа.

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«Snap Inc – компания с армией из 165 млн очень активных и молодых пользователей и реальная угроза для господства лидеров Facebook/Instagram выходит на IPO по оценке в $18,5 млрд по верхней границе диапазона. Мы выделяем целый ряд сильных сторон компании считаем, что оценка Snap вполне может достигать уровня $30 млрд в случае, если Snap все-таки сможет стать «новым Facebook» и нарастить свою нишу на фоне демографических изменений и новых трендов на рынке», - пишут аналитики ИК «Фридом Финанс».

Они выделяют несколько ключевых фактов о Snapchat: 158 млн пользователей размещают 2,5 млрд «снэпов» в день; средний пользователь ежедневно проводит в сервисе 25–30 минут; в день насчитывается около 10 млрд просмотров видео; 30% миллениалов используют Snapchat регулярно; размещается 9 тыс. фотографий в секунду; 35% пользователей используют Snapchat, так как контент исчезает; 30% используют Snapchat, так как в нем нет их родителей.

Что касается финансовых показателей компании, то известно, что выручка за 2016 год составила $404 млн, что на 590% больше, чем в предыдущем году ($59 млн). Чистая прибыль выросла на 37%, расходы на продажи и маркетинг - на 357%.

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Аналитики ИК «Фридом Финанс» считают, что предстоящее IPO будет успешным и ожидают потенциала роста акций после IPO на 39%. По их мнению, этому могут способствовать несколько факторов. Во-первых, феноменальный рост и уникальность проекта.

«За год Snap нарастила доходы с $50 до 404 млн, по прогнозам eMarketer выручка в 2017 году достигнет уже $1 млрд. Компания отличается самым глубоким проникновением в среде молодежи - 65% аудитории США в возрасте 18–24 года использует Snapchat», - пишет директор департамента аналитики ИК «Фридом Финанс» Ерлан Абдикаримов.

Вторая причина роста в растущей нише. «Snapchat открыл свою нишу и начал очень быстро расти благодаря функции уничтожения сообщений, что привлекло наиболее активную аудиторию по мере того, как средний возраст пользователей Facebook приближается к 40 годам. Как следствие, интенсивность использования в Snap оказывается намного выше, чем в Facebook: Snapchat-юзеры просматривают в общей сложности 10 млрд видеопостов в день, что сопоставимо с цифрами Facebook, несмотря на огромную разницу в размере базы», - говорит аналитик.

В-третьих, по его словам, молодая аудитория – будущее интернета. К 2020 году люди, родившиеся в 1980–2000 годах, будут тратить $1,4 трлн ежегодно, что составит 30% розничных продаж в США. Это одна из ключевых демографических групп, и она уже достигает возраста покупательской активности. Именно здесь кроются будущие перспективы Snap.

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«Мы намеренно оценили Snap Inc. более консервативно относительно наших первоначальных предположений ознакомительного репорта для понимания прагматичного потенциала. Оценка в $25 млрд открывает потенциал в 39% к диапазону IPO. Заложен сценарий с ростом базы до 530 млн к 2026 году (уровень Instagram), и продолжение текущего темпа роста монетизации сервиса, ARPU в 2016 году вырос на 371%, который мы постепенно замедлили», - комментирует Ерлан Абдикаримов.