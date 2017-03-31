В МНЭ РК хотят приостановить постановление НБ о ставке рефинансирования

Министерство национальной экономики РК прорабатывает вопрос о приостановлении либо внесения изменений в постановление Национального банка о приравнивании ставки рефинансирования к базовой ставке. Делается это для предотвращения социальных рисков, которые могут возникнуть в связи с повышением ставки рефинансирования.

Напомним, что в ходе круглого стола в нижней палате депутат Жамалов обратился к представителям МНЭ с вопросом о том, какие шаги предпринимаются ведомством для снижения последствий вышеуказанного постановления.

"Приравнивается ставка рефинансирования к базовой ставке с 1 апреля. Вы в курсе этого документа? (…) Базовая ставка составляет 11 процентов. Текущий уровень ставки рефинансирования 5,5 процента. Она используется в гражданско-правовых и административных сделках при начислении налогов, штрафов, пени, в кредитно-финансовой и налоговой сферах. Если говорить простым языком, то с 1 апреля все штрафы и пени вырастут в два раза, что приведет к проблемам в сфере предпринимательства", - сказал тогда парламентарий.

В свою очередь, министр нацэкономики Тимур Сулейменов в ответе на запрос подтвердил грядущее повышение ставок и пени.

"Увеличение значения ставки рефинансирования с 5,5 процента до значения базовой ставки, которая составляет 11 процентов, приведет к увеличению сумм пени по уплате причитающихся платежей практически в два раза, что может привести к увеличению налоговой нагрузки, соответственно к социальной напряженности", - говорится в полученном Today.kz документе.

При этом уже прорабатывается вопрос о снижении действующих ставок пени в два раза.