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В Нацбанке рассказали о законопроекте о коллекторской деятельности

06.04.2017 14:37   391   0

Законопроект о коллекторской деятельности предусматривает внесение изменений в 3 кодекса и 8 законов, то есть дает системное решение по широкому кругу проблемных вопросов во взаимоотношениях должника и кредитора, сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК.

В своем докладе Акишев напомнил, что еще в 2012 году Указом Главы Государства утверждена Концепция дальнейшего развития институтов независимой оценки контракции рисков и коллекторских агентств, которая предполагала введение государственного регулирования коллекторской деятельности для обеспечения защиты прав наших граждан. «Несмотря на фактическое существование коллекторских компаний длительное время и широкое вовлечение в нашу жизнь, их деятельность не регулируется специальным законодательством и не контролируется государством в лице его уполномоченных органов», – также отметил он.

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Председатель Нацбанка подчеркнул, что проект Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» – один из немногих законопроектов, который получил широкое обсуждение с участием всех заинтересованных сторон. «К работе подключились общественные деятели, юристы, адвокаты, коллекторские компании. Мы постарались учесть интересы всех участников процесса и получили значительный прогресс в формировании в обществе непредвзятого восприятия законопроектов», – сказал Акишев.

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«Для чего нужна коллекторская деятельность и почему она существует? Здесь нужно рассмотреть два аспекта. С одной стороны, банки выдают кредиты и потом взыскивают долги в случае неисполнения обязательств со стороны заемщиков. И в этот процесс на законных основаниях вовлечены коллекторские агентства, задачей которых является проведение работы по возврату долга. И именно в этом нерегулируемом сегменте сейчас наблюдаются нарушения в отношении заемщиков, которые не могут получить нормальной правовой защиты. Все это привело к злоупотреблениям и недобросовестному поведению в отношении наших граждан, – отметил Акишев в своем докладе. – Другой аспект заключается в том, что банки являются местом хранения депозитов населения и предприятий и обязаны обеспечить сохранность денег». Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить баланс интересов всех групп населения, как имеющих кредиты в банках, так и рассчитывающих на возврат своих депозитов.

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«В этих условиях мы считаем, что законопроекты «О коллекторской деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики

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Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» отвечают этим принципам и закладывают основу для будущего цивилизованного диалога по взысканию задолженности. Законопроекты фактически переформатируют взаимоотношения банка и должника. Банки будут осмотрительными к оценке кредитных рисков, а клиенты – в должной мере защищены и осведомлены, чтобы быть ответственными за надлежащее исполнение финансовых обязательств перед кредитором», – добавил глава регулятора.

«В законопроекте о коллекторской деятельности определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником. Действия, выходящие за рамки указанного перечня, будут запрещены, а их совершение жестко преследоваться в административном и уголовном порядке», - говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.

Акишев рассказал, что законопроектом предусматриваются прямые ограничения. Так, в течение дня не допускается более 3-х телефонных переговоров, а в течение недели – не более 3-х встреч, при этом время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни.

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«Как инструмент контроля, законопроект обязывает коллекторов проводить аудио и видео фиксацию переговоров с должником, и обеспечить сохранность персональной информации, – продолжил председатель НБ РК. – Принципиально важным считаем введение обязательной регистрации коллекторов и последующий государственный контроль со стороны Национального Банка. Коллекторские агентства, в деятельности которых будет замечена системность противоправных действий, будут незамедлительно исключены из официального реестра, что означает одномоментный запрет на работу с банками и должниками».

По словам главы Нацбанка, «важным условием добросовестности коллекторских организаций является прозрачная структура собственности и управления, которая позволит допускать к взаимодействию с должниками только лиц, обладающих безупречной репутацией».

Он отметил, что в поле зрения регулятора будут находиться все жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов. По его словам, законопроектом предусматриваются правовые основы и механизм досудебной медиации. Так, например, на период досудебной медиации вводится запрет на начисление вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение долга, устанавливается мораторий на обращение в суд. «Только такой детально формализованный порядок обеспечит добросовестное поведение каждой из сторон кредитного договора», – резюмировал Акишев.

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С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
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  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

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  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
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  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    12

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Цифра дня
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терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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