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В РК изменилась финансовая модель поведения

26.01.2017 13:23   664   0 Автор: Анна Шатерникова

Казахстанские домохозяйства кардинально поменяли финансовую модель поведения от потребительского оптимизма к накопительному прагматизму, сообщает Ranking.kz. За год потребительский заем на одно домохозяйство сократился на 38 тысяч тенге, а среднестатистический розничный депозит вырос на 316 тысяч тенге.

Спрос на потребительские кредиты сжимается. Объем потребительских займов сократился на 110 млрд тенге, или на 4%. Общий портфель составляет 2,5 трлн тенге. Традиционно самые высокие потребительские займы висят на жителях Алматы. В среднем на одно домохозяйство приходится потребительский заем в размере 1,6 млн тенге. Следом идут нефтяные регионы: в Атырауской области - 785 тыс тенге, в Мангистауской - 783,6 тыс тенге.

В свою очередь, рынок розничных депозитов за год прибавил 1,17 трлн тенге. Общий банковский портфель по срочным вкладам физлиц составляет 6,9 трлн тенге. В значительном отрыве от других регионов по объему банковских сбережений на одно домохозяйство держится Алматы, где среднестатистический депозит «весит»  5,4 млн тенге. Традиционно южная столица остается центром притяжения частного капитала. На втором месте Астана с показателем 3,5 млн тенге на одно домохозяйство. В Атырауской и Мангистауской областях на одно домохозяйство приходится 1,2 млн тенге.

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