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Нацбанк сообщил о снижении ставок по депозитам в РК

29.03.2017 16:42   1149   0
Объем депозитов на конец февраля 2017 года составил 17 045,4 млрд тенге, снизившись за январь-февраль на 6,2%, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
Такая динамика обусловлена уменьшением объема депозитов в иностранной валюте (на 11,5%) на фоне увеличения депозитов в национальной валюте (на 0,3%). 
 
В результате уровень долларизации депозитов снизился с 54,6% в декабре 2016 года до 51,5% в феврале 2017 года. Доля валютных вкладов юридических лиц снизилась с начала года с 49,1% до 45,8%, физических лиц – с 62,0% до
58,8%.
 
 
Росту депозитов в национальной валюте способствовал рост депозитов физических лиц, которые с начала года увеличились на 4,1% или на 121,3 млрд. тенге. Депозиты в иностранной валюте снизились как за счет переоценки в результате укрепления тенге (на 6,2% за январь-февраль), так и за счет физического оттока (на 5,7%).
Ставки по привлеченным депозитам снизились: по вкладам физических лиц в национальной валюте с 12,0% в декабре 2016 года до 11,8% в феврале 2017 года, в иностранной валюте – с 2,6% до 2,4%, по вкладам юридических лиц – с 10,5% до 10,2% и с 1,6% до 1,4%, соответственно.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
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Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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