В случае ликвидации АО «Казинвестбанк» КФГД осуществит выплаты гарантийного возмещения

Пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов сообщает о том, что в случае ликвидации АО «Казинвестбанк», который ранее был лишен лицензии решением НБ РК, выплатит вкладчикам-физическим лицам банка гарантийное возмещение.

"Информируем клиентов АО «Казинвестбанк» о том, что банк, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую деятельность. В связи с чем, с даты лишения банка лицензии все операции (в том числе расходные операции) по банковским счетам клиентов должны быть прекращены, за исключением зачисления поступающих в банк денег и иным основаниям, установленным законом.

Напоминаем вкладчикам-физическим лицам: депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), т.е. в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам-физич еским лицам выплаты гарантийного возмещения", - говорится в сообщении.

Максимальный предел гарантии составляет:

Бюджет Алматы в 2017 году составит 457,5 млрд тенге

– по депозитам в тенге – до 10 миллионов тенге;

– по депозитам в иностранной валюте – до 5 миллионов тенге.

Выплаты осуществляются в пределах суммы основного долга, начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированн ое вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии.

Порядок расчетов с вкладчиками

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» в качестве агента по выплате и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно законодательству , это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» от имени и за счет средств КФГД.

После объявления КФГД выбранного банка-агента вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.

Казинвестбанк лишен лицензии на проведение банковских операций

Напомним, что в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан (НБРК) от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года.

Приказом председателя НБРК № 468 от 26 декабря 2016 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Казинвестбанк». Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.