Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Республику вырос на 27,3%

По итогам 9 месяцев 2016 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос на 27,3%, составив $14,5 млрд (9 месяцев 2015 года – 11,4 млрд). Таким образом, отмечается положительная динамика по инвестированию в экономику, сообщил глава МИР РК Женис Касымбек.

"Министерство по инвестициям и развитию РК продолжает работу по совершенствованию инвестиционного климата Казахстана в соответствии со стандартами ОЭСР. Ранее Комитетом по инвестициям ОЭСР принято решение рекомендовать Совету ОЭСР пригласить Казахстан в качестве участника. В марте-апреле текущего года ожидается решение Совета", - говорится в сообщении ведомства.

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Также, внедрен принцип «одного окна» для всех инвесторов (свыше 300 госуслуг), который пользуется высоким спросом. По итогам прошлого года поступило свыше 5 500 обращений и оказано порядка 8 000 государственных услуг. Ведется работа по разработке автоматизированной системы сопровождения инвесторов. Также, функционирует институт Инвестиционного омбудсмена.

Министерством усилена работа по привлечению инвестиций на внешнем уровне. В частности, определены специальные советники по привлечению инвестиций в 10 приоритетных странах (США, Великобритания, Италия, Южная Корея, Иран, Япония, Германия, Франция, КНР, Индия), а также открыты 5 региональных фронт-офисов АО «Kaznex Invest» за рубежом (США, Германия, Турция, ОАЭ, КНР). Создается специализированная национальная компания по инвестициям «Кazakh Invest», которая будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми ТНК и крупными инвесторами от имени Правительства.

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«На региональном уровне созданы Советы по привлечению инвестиций под руководством акимов областей. Сейчас по поручению главы государства мы начали работу по переформатированию системы привлечения инвестиций», - сказал Женис Касымбек.