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Валютная структура депозитов в банках стремится к паритету

25.01.2017 10:18   255   0

По итогам 2016 года уровень долларизации депозитов в банках второго уровня (доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов) составил 54,6%, снизившись с максимального значения 69,9% в январе 2016 года. В структуре депозитов юридических лиц снижение составило с 62% до 49%, физических лиц – с 80 до 62%.

За 2016 год депозиты в тенге увеличились на 66,4% или на 3,3 трлн тенге, в то время как депозиты в иностранной валюте снизились на 9,9% или на 1,1 трлн тенге.

Росту объема тенговых депозитов способствовали меры по повышению привлекательности сбережений в национальной валюте, а также стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке.

Наиболее эффективной мерой в рамках дедолларизации стало изменение максимального уровня ставок по депозитам населения. С 1 февраля 2016 года Национальный Банк повысил максимальную рекомендованную ставку по депозитам физических лиц в тенге с 10% до 14% и понизил по депозитам в иностранной валюте – с 3% до 2%.

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За 2016 год укрепление тенге по отношению к доллару США составило 2,0%, по отношению к евро – 5,1%, что с учетом ограничения максимальной ставки по депозитам в иностранной валюте снизило экономическую целесообразность сбережений в иностранной валюте.

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Национальный Банк сообщает, что политика регулятора и далее будет направлена на повышение привлекательности национальной валюты и обеспечение более высокой доходности тенговых инструментов.

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