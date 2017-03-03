Величина прожиточного минимума в феврале 2017 года составила 22 219 тенге

Величина прожиточного минимума в феврале составила 22 219 тенге, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,8%.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,6%, фруктов и овощей - 10%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,6%, сахара, чая и специй - 2,6%.