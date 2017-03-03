Вера казахстанцев в нацвалюту укрепляется, несмотря на снижение ставок по тенговым депозитам. За январь 2017 года объем тенговых вкладов физлиц вырос на 6% и составил 2,6 трлн тенге, сообщает Ranking.kz.

Казахстанцы продолжают оказывать доверие национальной валюте, несмотря на понижение предельных ставок вознаграждения по тенговым депозитам.

В январе 2017 года объем срочных вкладов физлиц в нацвалюте увеличился на 144 млрд тенге и составил 2,6 трлн тенге. Их доля в общем объеме всех розничных срочных вкладов выросла с 34,1% до 36,5%.

Валютные сбережения казахстанцев за январь сократились на 220,0 млрд тенге, до 4,43 трлн тенге. Всего вклады физлиц уменьшились на 76,1 млрд, до 7,02 трлн тенге.

С 1 января 2017 года максимальная номинальная ставка вознаграждения по тенговым вкладам физлиц, рекомендуемая КФГД банкам – участникам системы гарантирования депозитов, не должна превышать 13,2%, ГЭСВ - 14,0%.

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Ранее, с целью ускорения дедолларизации экономики, КФГД с 1 февраля 2016 года повысило рекомендуемую максимальную ставку вознаграждения по вкладам в нацвалюте с 10% до 14% (ГЭСВ 14,8%). Эта мера стала мощным стимулом для роста вкладов в тенге и перехода розничных клиентов к сбережениям в нацвалюте. Доля вкладов физлиц в нацвалюте с февраля по декабрь 2016 года выросла с 18% до 34%.

Напомним, что доверие к тенге со стороны казахстанцев было подорвано двойной девальвацией 2014-2015 годов. Под влиянием резкого ослабления курса нацвалюты доля тенговых вкладов в объеме депозитов физлиц упала до рекордно минимальных уровней - с февраля 2014 года в портфеле вкладов физлиц стали преобладать вклады в иностранной валюте. За период январь 2014-2016 доля вкладов в нацвалюте упала до 15,9%. Это самый низкий уровень показателя за последние 15 лет.

Пятерка крупнейших банков Казахстана формирует 64% общего рынка розничных вкладов. Число предложений от топ-5 (Народный, Казком, Kaspi, Цеснабанк и Сбербанк) в настоящее время насчитывает 8 продуктов по депозитам для физлиц в национальной валюте сроком на 1 год.

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Номинальная ставка по этим предложениям варьируется от 8,0% до 14,0%. Самую максимальную номинальную ставку в 14,0% указал Казком. Популярная ставка на рынке - 13,0% (Казком и Цеснабанк).

Максимальную, рекомендуемую КФГД эффективную ставку в 14,0%, указал только Казком. Средняя ГЭСВ в сегменте - 12,8%.

Самая минимальная сумма открытия депозита у Kaspi - от 1 тыс. тг. Следом идут Сбербанк и Казком - от 3 тыс. тг. Цеснабанк откроет депозит с минимальной суммой от 10 тыс. тг.

Среди банков, входящих в систему коллективного страхования, лидером по приросту тенговых вкладов населения за январь 2017 года является Kaspi - плюс 23,8 млрд тенге за месяц, до 429,5 млрд тенге. Следом идет АзияКредит, с уровнем месячного прироста в 9,6 млрд тенге, до 23,3 млрд тенге. Замыкает топ-3 Цеснабанк, где за месяц розничные тенговые депозиты выросли на 7,7 млрд, до 155,2 млрд тенге.

10 банков за месяц уменьшили свои тенговые вклады в совокупности на 15,1 млрд тенге.

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