Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
322.49
-0.002%
EUR/KZT
342.19
+0.001%
RUB/KZT
5.59
-0.005%
EUR/USD
342.19
+0.001%
EUR/CHF
342.19
+0.001%
EUR/JPY
342.19
+0.001%
GBP/USD
402.02
+0.003%
USD/CHF
322.49
-0.002%
USD/JPY
322.49
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
322.49 342.19 5.59
-0.002% +0.001% -0.005%
Рынки
Нефть Brent
56.13
+0.010%
Нефть WTI
52.87
-0.019%
Золото
1226.8
-0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.13 52.87 1226.8
+0.010% -0.019% -0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Вулис Феликс вышел из состава директоров Евразийского банка

13.02.2017 10:14   1687   0

АО "Евразийский банк" уведомило KASE об изменении с 8 февраля 2017 года в составе своего совета директоров. Согласно сообщению банка, Вулис Феликс Джефф вышел из состава директоров АО "Евразийский банк" по собственному желанию.

Феликс Вулис в 1977 году окончил Новочеркасский политехнический институт  по специальности инженер-электрик, в 1982 году школу права и управления в Сан-Франциско и получил высшее образование со степенью в области управления. Магистр наук в области электротехники и финансирования, окончил Московский государственный институт международных отношений в 2008 году, магистр в области управления бизнесом (MBA).

Трудовую деятельность в Евразийской промышленной ассоциации Феликс Вулис начал в 2001 году в качестве вице-президента, с 2005 года ‒ первый вице-президент ассоциации, с 2007 года президент ENRC. Главный исполнительный директор ENRC с 20 августа 2009 года. В сентябре 2011 года был вновь назначен на должность.

Как не работать, но зарабатывать?...
Благодаря стремительному развитию рынка информационно-коммуникационных технологий только в период с 2000 по 2015 год количество интернет-пользователей...

В состав директоров Евразийского банка Феликс Вулис был избран 29 сентября 2015 года.

Справка

Единственным акционером акционерного общества "Евразийский банк" является АО «Евразийская финансовая компания». Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» является банковским и страховым холдингом. АО «Евразийская финансовая компания» является правоприемником АО «Евразийская финансово-промышленная компания». Основным видом деятельности компании является владение и управление активами банка и страховой компании.

2 трлн тенге будет выделено на решение проблемных кредитов в Казахстане

Фото: www.mirror.co.uk

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    57

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    68

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    112

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    48

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное