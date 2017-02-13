Вулис Феликс вышел из состава директоров Евразийского банка

АО "Евразийский банк" уведомило KASE об изменении с 8 февраля 2017 года в составе своего совета директоров. Согласно сообщению банка, Вулис Феликс Джефф вышел из состава директоров АО "Евразийский банк" по собственному желанию.

Феликс Вулис в 1977 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности инженер-электрик, в 1982 году школу права и управления в Сан-Франциско и получил высшее образование со степенью в области управления. Магистр наук в области электротехники и финансирования, окончил Московский государственный институт международных отношений в 2008 году, магистр в области управления бизнесом (MBA).

Трудовую деятельность в Евразийской промышленной ассоциации Феликс Вулис начал в 2001 году в качестве вице-президента, с 2005 года ‒ первый вице-президент ассоциации, с 2007 года президент ENRC. Главный исполнительный директор ENRC с 20 августа 2009 года. В сентябре 2011 года был вновь назначен на должность.

В состав директоров Евразийского банка Феликс Вулис был избран 29 сентября 2015 года.

Справка

Единственным акционером акционерного общества "Евразийский банк" является АО «Евразийская финансовая компания». Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» является банковским и страховым холдингом. АО «Евразийская финансовая компания» является правоприемником АО «Евразийская финансово-промышленная компания». Основным видом деятельности компании является владение и управление активами банка и страховой компании.

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Фото: www.mirror.co.uk