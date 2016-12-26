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ВВП в 2017 году: прогнозы экспертов

26.12.2016 16:00   207   0

Редакция "Къ" традиционно подводит итоги года и публикует прогнозы экспертов на 2017 год. Ниже представлены мнения относительно ожиданий аналитиков по росту ВВП в 2017 году.

Куандык Бишимбаев, министр национальной экономики РК

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 1,9% в 2017 году, с последующим увеличением до 3,1% в 2021  году. ВВП на душу населения прогнозируется на уровне $7,5 тыс. в 2017 году, с последующими ростом до $10 тыс. в 2021 году.

За основу формирования Прогноза социально-экономического развития на 2017–2021 годы и бюджетных параметров на 2017–2019 годы взят базовый сценарий. При базовом сценарии цена на нефть заложена на консервативном уровне $35 за баррель в 2017–2019 годах с последующим незначительным увеличением до $45 за баррель к 2021 году. Цены на металлы в 2021 году покажут рост до 11% к уровню 2016 года. Объем добычи нефти в 2017 году ожидается на уровне 79,5 млн тонн с последующим увеличением до 86,5 млн тонн в 2021 году.

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На фоне отсутствия потенциала для резких скачков цен на нефть и признаков   эффективности реализуемых реформ экономический рост в Казахстане в предстоящем году останется ограниченным. Однако рост ВВП в будущем году относительно 2016 года возможен при условии снижения процентных ставок Национальным банком. По нашему мнению, дальнейшее снижение стоимости заимствования в 2017 году способно умеренно повысить покупательную способность населения и предпринимательскую активность, обеспечив рост ВВП до 2% по итогам года.

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Алибек Аллияров, генеральный директор ТОО Pride Investments

Про ВВП нашей страны - это вопрос вообще грустный, так как наша экономика сильно привязана к сырью, рост цен на которое, на мой взгляд, не предвидится. По статистике за январь – сентябрь, ВВП вырос на 0,4% по сравнению тем же периодом 2015 года. И ожидается рост ВВП в 2016 году на 2,1%, но напомню, что этот рост обусловлен вливанием денег со стороны государства, это не реальный рост экономики. За время вливания денег в экономику и искусственного поддержания роста не смогли добиться диверсификации нашей экономики.

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А 2017 год будет сложным, так как нефть будет дешевой и нет столько денег для поддержки экономики.

Зварич Богдан, аналитик Группа компаний «ФИНАМ»

Мы предполагаем, что динамика ВВП будет лучше, чем по итогам 2016 года. Так, на наш взгляд, возможен рост порядка 1,5%.

Айвар Байкенов, директор департамента управления активами АО «Казкоммерц Секьюритиз»

2016 год можно назвать разворотным.  Однако ждать бурного роста экономики пока не приходится. Потенциально рост ВВП в следующем году может составить порядка 2,0–2,5%. Во многом подъем будет стимулироваться ожидаемым оживлением банковского кредитования вслед за снижением процентных ставок. Предполагается, что фискальные стимулы в виде различных государственных программ поддержки будут дополнительными и монетарными стимулами в части дальнейшего снижения базовой ставки и уровня инфляции.     

Евгений Чекай, главный финансовый аналитик компании «Аналитика Онлайн»

С 1995 года экономика Казахстана показала рост в 262% - это довольно неплохой результат среди стран СНГ. Несмотря на нестабильную ситуацию с валютой, которая была ранее, ВВП Казахстана сохраняет позитивное направление.

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В начале 2016 года ожидался рост ВВП Казахстана около 5%, сейчас, к завершению года, мы видим рост ВВП в районе 0,5%. Показатель,  возможно, будет выше,  ведь в конце года приходят налоговые поступления, ожидается сумма больше, чем в прошлый год. Благодаря  этому правительство, возможно, не будет привлекать большую сумму из Национального фонда. На данный момент ВВП на душу населения составляет $8,6 тыс., ожидается постепенный рост, и к 2020 году он может возрасти до $11 тыс.

На данный момент Казахстан сохраняет высокие темпы роста промышленности в 11 регионах, также идет увеличение строительного сектора. В 2017 году ожидается рост цен на нефть. А среднегодовой темп роста мировых цен на металлы за пятилетний период прогнозируется на уровне 2,4%. Предпосылок для снижения ВВП в 2017 года на данный момент нет. Думаю, к концу следующего года, ВВП Казахстана составит 1,5%.

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  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    13

  • 2. Стабилизация курса тенге
    16

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    45

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    8

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    17

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
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