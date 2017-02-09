Выйдет ли на рынок казахстанский Минфин?

Российский рубль продолжает укрепляться на фоне жесткости денежно-кредитной политики Центробанка и ожидания покупок валюты со стороны Минфина. В Казахстане, как отмечают аналитики «Къ», ситуация схожая. Однако каких-либо неожиданностей эксперты не прогнозируют.

Вкратце напомним, еще 25 января текущего года российский Минфин объявил о намерении начать покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. В частности, по информации РБК, говорилось, что интервенции будут проводиться с целью повышения предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния цены на нефть на экономику и бюджет РФ. Предполагалось, что объем скупаемой валюты будет равен сумме части нефтегазовых доходов, полученных в результате повышения цены на нефть - $40 за баррель.

Сразу после заявления Минфина РФ курс рубля ослаб на 1,54%, превысив отметку 60 рублей за доллар. Как отмечает российский эксперт «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя, уже в понедельник, 6 февраля, на Московской бирже курс доллара находился на отметке 58 рублей 75 копеек, упав до минимальных значений с июля 2015 года.

При этом аналитик обратил внимание, что из-за «пугалок» о выходе Минфина на рынок, реакция спекулянтов, которые вместо того чтобы покупать доллары, бросились покупать рубли, выглядит несколько странной. «Нужно отдавать себе отчет в том, что без дополнительной поддержки со стороны нефтяного рынка у рубля практически нет шансов на дополнительный рост. И, скорее всего, нисходящий тренд валютной пары доллар/рубль скоро должен остановиться. Об этом свидетельствуют и фундаментальные факторы, и техническая картина, хотя, вполне вероятно, перед разворотом мы еще увидим снижение до отметки 57 рублей 60 копеек. Может быть, даже будут попытки прорыва валютной пары доллар/рубль в район 56,40», - отмечает эксперт. А пока специалисты «Аналитики Онлайн» рекомендуют игрокам валютного рынка ловить новое дно в районе отметок 57,60 либо 56,40 рубля за доллар. Однако делать это надо с особой осторожностью, учитывая, что при пробое данных значений возможны закрытия сделок с отрицательным результатом.

Между тем, анализируя решение о выходе российского Минфина на валютный рынок, эксперты в большинстве своем сразу же исключили возможность обрушения валюты. Правда, при этом они отметили возможность небольшого сдерживания по укреплению рубля. «Покупка валюты на внутреннем рынке, которая начнется в феврале текущего года, с точки зрения Минфина, призвана стабилизировать динамику рубля, снизить волатильность и пополнить резервный фонд.

Механизм, предложенный Минфином, действительно способен удержать рубль от запредельных колебаний. Прежде всего он позволяет сдерживать чрезмерное укрепление рубля в случае бурного роста цен на нефть, в противной ситуации - падение цен ниже $40 за баррель - купленная валюта будет продаваться и сдерживать ослабление рубля», - пояснил в комментариях «Къ» главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Между тем в минувшую пятницу российский Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Это решение совпало с мнением большинства участников рынка. С одной стороны, как отмечают эксперты «Къ», низкая инфляция, слабое ценовое давление и стабильность на нефтяном и валютном рынках России могли стать поводом для снижения процентной ставки. Однако финрегулятора остановила инициатива Минфина по покупке валюты, которая будет реализовываться уже в текущем месяце.

«На наш взгляд, Минфин пошел на этот шаг по двум основными причинам. Во-первых, как и заявлялось, чтобы пополнить резервы путем сохранения дополнительных нефтегазовых доходов от превышения уровня в $40 за баррель по марке Urals. Во-вторых, попытаться притормозить рост рубля по отношению к доллару. Об этом также неоднократно заявляли представители власти, мотивируя это адаптацией бизнеса к текущему курсу, а также опасениями снижения экспорта», - отметил в комментариях «Къ» аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

При этом эксперт обратил внимание и на тот факт, что цели российского финансового ведомства четко совпали с целями Центробанка РФ. «В условиях, когда ключевую ставку снижать рискованно ввиду неопределенности, в частности относительно дальнейшей политики Дональда Трампа и снятия санкций с России, текущее решение Минфина было очень кстати», - резюмирует Иван Капустянский.

Коллегу поддерживает и эксперт GLOBAL FX Сергей Мельников, полагающий, что решение, принятое ЦБ РФ и Минфином, выглядит в целом оправданным, поскольку укрепление рубля сильно ударило по конкурентоспособности российских экспортеров. Как следствие, их доходы (а главное — налоговые поступления в бюджет) сократились. «В итоге от роста рубля выиграло в первую очередь население: импортные товары стали чуть доступнее. При этом правительство продолжает оперировать бюджетом с дефицитом в 1,7 трлн рублей, который нужно чем-то покрывать. Таким образом, власти убивают двух зайцев: восполняют резервы ЦБ РФ и выравнивают колебания рубля на валютном рынке», - отметил Сергей Мельников.

При этом, проводя аналогии российского финансового рынка с казахстанским, аналитики напоминают, что у нас тоже перешли к плавающему курсу и отказались от валютного коридора, что позволило в целом несколько стабилизировать ситуацию в экономике. Хотя аналитик Forex Optimum Иван Капустянский все же не исключает, что российский сценарий может повториться в Казахстане. «Текущие цены на нефть превышают уровень, который заложен в бюджет. В условиях, когда национальная валюта будет укрепляться по отношению к доллару, евро и рублю, у властей может появиться соблазн выйти на открытый рынок, чтобы сдержать рост и защитить экспорт», - предположил эксперт.

В свою очередь Сергей Мельников также подчеркнул, что ситуация в Казахстане во многом схожа с российской. «Тенге продолжает обновлять максимумы к доллару США, сейчас за единицу американской валюты дают лишь немногим более 322 тенге. От этого также в первую очередь страдают экспортеры. У правительства Казахстана есть все основания рассмотреть меры, аналогичные принятым в России», - считает аналитик.

Между тем глава аналитического департамента Halyk Finance Мурат Темирханов, анализируя возможности влияния решения российского Минфина на казахстанскую национальную валюту, в комментариях «Къ» подчеркнул, что в глобальном выражении для тенге в первую очередь гораздо важнее позиция американского доллара.

«Достаточно посмотреть показатели внешней торговли. Все торгуется в долларах. С Россией тоже ведется торговля, и здесь 70–80% идет, конечно, в рублях. Но считаю, что для нас российский рубль все же находится на вторых ролях. Разумеется, в отношении валют мы должны учитывать курс рубля к тенге. Но, по нашим оценкам, сегодня скупка валюты Минфином РФ может обесценить курс рубля на 5–10%. А в целом, полагаю, курс будет также колебаться, реагировать на портфельные инвестиции», - отметил Мурат Темирханов.

Эксперт уверен, что вряд ли ожидающаяся ситуация на российском рынке повлияет на курс тенге. «Обе валюты достаточно синхронно реагируют на ценовые колебания нефти. Вполне возможно, рубль несколько ослабнет, укрепится тенге. Но и все. Мы тоже поступаем так же, как и российский Минфин. Думаю, больших неожиданностей или резких поворотов в виде девальвации не будет», - говорит аналитик Halyk Finance.

Между тем Национальный банк РК сообщил данные, согласно которым в прошлом году тенге в реальном выражении укрепился на 6,1% (изменение индекса реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 по декабрь 2016 года ослабление составило 21,0%. Ослабление тенге к российскому рублю за 2016 год в реальном выражении (скорректированное на изменение относительных цен) составило 8,3%. Для сравнения: с начала 2014 года реальное ослабление тенге составило 10,1%.

Таблица по изменению индексов реальных обменных курсов валют основных торговых партнеров Казахстана

Январь - декабрь 2016 г.

Январь 2014 – декабрь 2016 г.

к российскому рублю

ослабление на 8,3%

ослабление на 10,1%

к китайскому юаню

укрепление на 10,8%

ослабление на 33,6%

к евро

укрепление на 5,3%

ослабление на 22,7%

к доллару США

укрепление на 2,6%

ослабление на 41,1%

к белорусскому рублю

укрепление на 1,7%

ослабление на 11,8%

к кыргызскому сому

укрепление на 2,8%

ослабление на 24,6%

Источник: Национальный банк РК