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За 2 месяца инфляция в Казахстане составила 1,8%

01.03.2017 18:58   470   0

Цены на продовольственные товары за два месяца т.г. (февраль 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 2,6%, непродовольственные – на 1,3%, платные услуги – на 1,2%, передает МНЭ РК.

С начала текущего года (февраль 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 15%, овощи свежие – на 13,9%, говядину – на 5,3%, масло сливочное – на 4,3%, баранину – на 4,2%, фрукты свежие – на 3,3%, конину – на 2,7%, сыр сычужный – на 2,2%, молоко консервированное, хлеб – по 2,1%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 4,7%, сахар – на 3,2%, крупу гречневую – на 1%.

Прирост цен на автомобили составил 2,2%, стеклянные и керамические изделия – 2%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства – по 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары – 1,3%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, товары личного пользования – по 1,2%, бытовые приборы – 1%. Бензин подорожал на 4,3%, сжиженный газ в баллонах – на 4,2%.

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Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 2,3%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 1,4%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 2,7%, а воздушным пассажирским транспортом – подешевел на 9,1%, железнодорожным – на 0,3%.

Данияр Акишев прокомментировал укрепление тенге в феврале

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,2%, отопление центральное – на 2,4%, электроэнергию, горячую воду – по 2,3%, холодную воду – на 2,2%.

За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 14,6%, нефть - на 12,7%, газ природный - на 7,6%, уголь - на 3,7%, бензин - на 3,2%, топливо дизельное - на 2,5%, пропан и бутан сжиженные - на 1%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,7%, прокат черных металлов - на 2,5%, их снижение - на благородные металлы на 3,1%.

Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 5,3%, молочные продукты - на 4,1%, муку ржаную - на 2,7%, мясо скота - на 2,3%, хлеб - на 0,9%, маргарин - на 0,8%, их снижение - на сахар на 4,9%, крупы - на 3,5%, рыбу - на 3,1%, муку пшеничную - на 2,1%, масло растительное - на 0,9%.

   

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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    20

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    5

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
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    37

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
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